Proposta de Max Russi diminui contribuição previdenciária de militares em Mato Grosso

Foto: ANGELO VARELA / ALMT

No próximo domingo (12), os servidores da Assembleia Legislativa que participarem da Corrida de Reis poderão contar com o apoio Casa. Neste ano não apenas com a distribuição de ‘kit’ exclusivo e personalizado – mochila com camiseta, boné e ‘squeeze’ – mas também com suporte com atendimento em fisioterapia e enfermagem ao final da prova, além do fornecimento de água, bebida isotônica e frutas.

Já antes da corrida pedestre, os profissionais do Qualivida orientam nossos atletas a tomar alguns cuidados para ter um bom desempenho e não prejudicar a saúde. Confira as dicas:

Alimentação – A prova não deve ser feita em jejum, para evitar fraqueza ou queda da glicemia em razão do elevado consumo de energia; é bom comer alimentos que contenham carboidrato de fácil digestão, como frutas em pequenos pedaços ou pão branco com peito de peru e queijo branco. Também é preciso hidratar o organismo, então beba água antes, durante e depois da corrida.

Aquecimento – É importante antes de qualquer atividade física, tanto para prevenir lesões como para manter o fôlego; o aquecimento prévio eleva a temperatura muscular, além de aumentar a oxigenação.

Velocidade – Mantenha o equilíbrio, sem esforço demasiado; correr acima da velocidade do seu limiar anaeróbico provoca diminuição rápida do fôlego.

Respiração – Não tente controlar a respiração ‘cansada’; concentre-se no movimento da corrida e deixe a respiração conforme o corpo exigir.

Postura – Mantenha os ombros soltos, mandíbula relaxada e olhos no horizonte; as mãos devem ser mantidas em posição semi-aberta, sem tensão.