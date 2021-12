Proposta do novo Plano Diretor de Cuiabá está em fase de avaliação pela equipe do IPDU

Com o objetivo de organizar o desenvolvimento da cidade, levando-se em conta as necessidades da população, a melhoria de qualidade de vida dos cuiabanos e as especificidades de cada microrregião da Capital, a Prefeitura Municipal, através do Instituto de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável está concluindo a segunda fase da revisão do Plano Diretor (prognóstico).

Para realizar este trabalho, foram tomados como base a versão do Plano Diretor vigente, a participação popular e contribuições técnicas colhidas com a sociedade civil organizada e todas as suas entidades representativas, nas várias audiências públicas realizadas em todas as regionais do município.

De acordo com o secretário adjunto do IPDU, Marcio Puga, o trabalho de revisão do Plano Diretor está sendo realizado com apoio de uma consultoria especializada e equipe multidisciplinar, que entregaram recentemente o relatório da 2ª fase do trabalho, com o prognóstico para a equipe do IPDU, com mapeamentos, levantamentos e identificação da realidade de Cuiabá, diretrizes e início das propostas e ações. Estas ações devem elevar a qualidade de vida dos cuiabanos, otimizar a infraestrutura urbana, modernizar o arcabouço legal urbanístico, atendendo por consequência os anseios da população, de acordo com as informações obtidas nas audiências públicas.

“Neste momento estamos realizando a avaliação do dossiê do prognóstico apresentado para fazer sua validação ou sugerir possíveis revisões pontuais, caso sejam necessárias. O próximo passo será apresentá-lo em uma nova audiência pública para apreciação e validação também da população, associações representativas e sociedade de forma geral. Queremos a participação de todos na construção deste Plano, conforme determinação do Prefeito Emanuel Pinheiro”, revelou Puga.

O adjunto disse ainda que a intenção é que até a primeira semana de janeiro o trabalho esteja concluído e que pretendem marcar a audiência pública no mesmo mês. “Depois de validado, todo material desta fase também será disponibilizado site da Prefeitura, para todos que tiverem interesse em acessá-lo. “Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, estamos trabalhando de forma humanizada, com toda a transparência e acesso às informações para a população”, concluiu.