Prorrogação de incentivos de ICMS vai garantir competitividade aos produtores, diz CNA

Brasília (29/09/2021) – A ideia de fabricar chocolates artesanais veio em um momento marcante. A engenheira de produção Ariana Ribeiro, de Goiânia (GO), tinha acabado de se tornar mãe e estava em dúvidas sobre qual carreira seguir. Até que decidiu investir no negócio, em 2019.

A atividade deu tão certo que, neste mês, ela conquistou o quinto lugar no prêmio CNA Brasil Artesanal Chocolate, promovido pelo Sistema CNA/Senar em parceria com o Centro de Inovação do Cacau (CIC) e com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) para reconhecer os melhores chocolates artesanais do Brasil.

Até 2019, ela não conhecia o método chocolate bean to bar (do grão à barra). “Eu experimentei um chocolate artesanal que ganhei de presente e me apaixonei. Até então eu não conhecia e sabia que não tinha nada parecido na cidade. A partir disso, eu iniciei as pesquisas e fiz cursos para iniciar o processo de produção”.

De lá para cá, ela tem colecionado várias conquistas. “Isso me dá a confirmação de que estou no caminho certo”, declara.

Ariana criou a marca C’alma Chocolate, pioneira na produção de chocolate artesanal em Goiânia. “No início, a venda era apenas para parentes e amigos mais próximos. Depois as pessoas começaram a indicar e a cozinha do meu apartamento ficou pequena para atender a demanda”.

Com isso, ela viu que era o momento de ir para um espaço mais amplo. Formalizou a abertura da empresa e contratou funcionários. “Isso me possibilitou expandir a produção para revendas”.

Chocolate premiado no concurso do Sistema CNA/Senar

Em relação ao prêmio CNA Brasil Artesanal Chocolate, ela revela que estava insegura em se inscrever e, por isso, enviou a amostra do chocolate no último dia. “Pensava que não estava preparada, mas eu percebi que poderia ser uma oportunidade de receber uma avaliação técnica. No final deu certo”.

Ingredientes selecionados – As amêndoas utilizadas na barra de 70%, inscrita no concurso, e no chocolate ao leite 55% são de produtores de cacau do Pará e da Bahia. “Aqui a gente faz chocolate com alma como sugere o nome da marca. Existe cuidado carinho em cada processo. O chocolate aqui é uma paixão”.

Para conhecer a marca C’alma Chocolate e o catálogo de produtos, acesse: https://linktr.ee/arianasr

