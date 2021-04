Prorrogado prazo para prefeituras responderem questionários sobre vacinação contra a Covid-19

Crédito: SXC.hu

O Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) prorrogou para até a próxima sexta-feira (23), o prazo para que as prefeituras respondam os questionários sobre a campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) no hotsite nacional dos tribunais de contas (veja aqui).

Mato Grosso recebeu 99 respostas completas do questionário 1 e 64 respostas completas do questionário 2. É importante que os gestores antecipem o preenchimento e fiquem atentos para completar as respostas, clicando em enviar ao final do questionário e aguardando a confirmação para impressão das respostas.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) encaminhou ofício circular para as prefeituras solicitando que preencham dois questionários sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19.

O questionário 1 (Pré-campanha – Planejamento) tem como objetivo mapear e conhecer os planos municipais para a operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19, bem como servir como um roteiro orientativo para os municípios que não formalizaram seu planejamento. Pode ser acessado aqui.

O questionário 2 (Campanha de Vacinação – Execução) visa mapear e conhecer os procedimentos e as ações para execução da campanha de vacinação contra a Covid-19 nos municípios, independentemente da existência/publicação de um plano formal para a campanha municipal. Pode ser acessado aqui.

O resultado dos questionários servirá como base para o planejamento das ações dos Tribunais de Contas relacionadas à continuidade, eficiência e eficácia da campanha de vacinação, além de servir como uma fonte de boas práticas a serem recomendadas para outros municípios brasileiros.

Os gestores que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), por meio do telefone 65-3613-7639 ou pelo e-mail helpdesk@tce.mt.gov.brO hotsite nacional dos Tribunais de Contas foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), com o apoio da ABRACOM, ATRICON, IRB, TCE-MT, TCMGO e MPC/ TCMGO.

A Secretaria Geral da Presidência (Segepres) e a Secretaria de Tecnologia de Informação do TCE-MT foram as responsáveis pelo desenvolvimento do hotsite, a pedido do CNPTC.