Proteção do Cerrado é tema de webinário no mês do Meio Ambiente

Tony Ribeiro/TCE-MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) dá início, nesta terça-feira (1°), a capacitação dos líderes e servidores sobre os principais conceitos e elementos relacionados à governança pública, cuja implantação é um dos principais objetivos desta gestão. Promovida pela Escola Superior de Contas, a capacitação será dividida em sete etapas e se estende até 7 de julho.

“Iniciar a implantação da metodologia de governança pública no TCE-MT é um dos compromissos prioritários da minha gestão. A ideia é que a iniciativa sirva tanto para aprimorar a nossa instituição quanto como referência para os jurisdicionados mato-grossenses”, ressaltou o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Guilherme Antonio Maluf.

Ainda no ano passado, o presidente iniciou as tratativas para implantação do modelo desenvolvido no Tribunal de Contas da União (TCU). Em contato com o ministro Augusto Nardes, solicitou apoio técnico da equipe do TCU e foi prontamente atendido.

Conforme Maluf, a governança é uma forma de gestão eficiente, já desenvolvida na iniciativa privada, e que deve ser implementada pelos órgãos públicos. “Que a implantação no TCE-MT sirva de embrião para avançar para os municípios, para o Governo, para a Assembleia Legislativa e todas as instituições. A governança pública é de suma importância para que possamos preparar o Estado para o crescimento e entrega do melhor produto à sociedade”, destacou.

Após a capacitação dos líderes e servidores, a próxima etapa será a aplicação de questionário para diagnosticar a situação atual do TCE-MT em relação ao tema e, a partir dos resultados, será elaborado um plano de ação com medidas que podem ser adotadas para aperfeiçoar a capacidade em governança e gestão do órgão.

Tendo como princípios, a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória. a prestação de contas e responsabilidade e a transparência, a governança é um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Confira o cronograma da capacitação:

– 01 e 02.6, das 14 às 18h

Apresentação dos conceitos relacionados à governança corporativa;

Análise do instrumento de avaliação do estágio de capacidade em governança e de gestão;

– 08.06, das 14h às 18h

Esclarecimento de dúvidas relacionadas à avaliação do estágio de capacidade em liderança, estratégia e controle (questionário previamente respondido pelos responsáveis, com evidências);

– 11.06, das 14h às 18h

Esclarecimento de dúvidas relacionadas à avaliação do estágio de capacidade em gestão de pessoas (questionário previamente respondido pelos responsáveis, com evidências);

– 15.06, das 14h às 18h

Esclarecimento de dúvidas relacionadas à avaliação do estágio de capacidade em gestão de TI e segurança da informação (questionário previamente respondido pelos responsáveis, com evidências);

– 18.06, das 14h às 18h

Esclarecimento de dúvidas relacionadas à avaliação do estágio de capacidade em gestão de contratação e gestão orçamentária (questionário previamente respondido pelos responsáveis, com evidências);

– 29 e 30.06, das 14h às 18h

Análise dos resultados da avaliação do estágio da governança e de gestão institucional;

Identificação das principais oportunidades de melhoria da governança e gestão institucional;

– 06 e 07.07, das 14h às 18h

Priorização das lacunas de governança e de gestão institucional identificadas;

Elaboração de plano de ação com medidas que podem ser adotadas pelo TCE-MT para aperfeiçoamento do seu estágio de capacidade em governança e gestão.

Secretaria de Comunicação/TCE-MT

E-mail: imprensa@tce.mt.gov.br

Flickr: clique aqui