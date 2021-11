Protótipo do Sistema de Gestão de Equipamentos Operacionais será apresentado nesta sexta-feira (18)

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), Unemat e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), apresenta nesta sexta-feira (19.11), às 11h, o protótipo do “Sistema de Gestão de Equipamentos Operacionais” desenvolvido para o 1º Comando do Batalhão de Bombeiro Militar Cuiabá. O produto foi idealizado por pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), campus Barra do Bugres, a partir do fomento de recurso do Edital 001/2020/Sesp/Fapemat.

O projeto tem por finalidade a entrega de um sistema de leitura por rádio frequência de equipamentos utilizados pelos bombeiros para atender ocorrências. A tecnologia auxilia na gestão estratégica e na tomada de decisão na corporação.

Participam da solenidade o secretário adjunto de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, delegado Wylton Massao Ohara, o presidente da Fapemat, Marcos de Sá Fernandes da Silva, e demais autoridades.

Serviço:

Entrega e demonstração do protótipo de sistema de gestão de equipamentos operacionais do 1º Comando do Corpo de Bombeiros Militar de Cuiabá

Data e hora: sexta-feira (19.11), às 11h

Local: Av. Agrícola Paes de Barros, 123 – Cidade Alta, Cuiabá