Provas do processo seletivo da Secretaria Estadual de Educação serão neste domingo (12); confira os locais

Com assistência técnica da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), o Dia de Campo “Caminhos do Morro – Comunidade Morrinho”, em Santo Antônio do Leverger (a 34 quilômetros de Cuiabá) terá uma programação diversificada.

Programada para acontecer neste sábado (11.12), na sede da Associação de Pequenos Produtores Rurais e Moradores de Morrinho (Aprumo), a iniciativa irá lançar um roteiro de atividades envolvendo 14 propriedades localizadas no entorno do Morro de Santo Antônio.

O evento é gratuito, com abertura programada para as 7h com café da manhã e apresentação cultural de Siriri e Boi a Serra. Durante todo dia irá acontecer a feira dos produtos locais e artesanatos dos agricultores familiares. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), realizará uma oficina de educação ambiental, além de orientar os interessados em subir o Morro.

Na programação do lançamento do roteiro, será realizada pelo Rancho Epona, a trilha da Pirâmide dos Desejos, com percurso de seis quilômetros saindo da sede da Aprumo. A atividade tem custo de R$ 35, com direito a café da manhã, camiseta e o condutor.

A iniciativa é realizada pela Empaer e Aprumo, com apoio do Programa REM, Prefeitura de Santo Antônio do Leverger, Sema, Seduc, Sedec, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e os vereadores Rafael Lima, Eric Cruz e professora Carmem Barros.

Roteiros

Dos 14 roteiros que estão sendo preparados para fomentar o turismo rural na região, alguns já vêm atendendo e recebendo turistas locais e de outros estados.

Rancho Epona – possui a Trilha da Pirâmide dos Desejos com percurso de 3 km. Tem ainda o percurso até o Morro de Santo Antônio de 12 km, realizado com autorização junto a Sema. É oferecido café da manhã ou almoço, com venda de doces e licores. Ambos os percursos são realizados com um condutor credenciado. Informações: (65) 98153-5011.

Chácara Porto Feliz – tem estrutura para pernoite, com piscina, espaço de lazer, ideal para realização de eventos familiares e corporativos. Com vários quartos, cozinha, área coberta com armadores de rede e estacionamento. Informações: (65) 99989-8778.

Chácara Recanto dos Lagos – já oferece visita guiada com grupos reduzidos de pessoas interessadas em conhecer a cadeia produtiva do leite realizada na propriedade da agricultura familiar. A propriedade é atendida pelo Programa REM, na cadeia produtiva do leite. Oferece almoço da roça e comercializa queijo, doces, ovos. Área com piscina. Informações: 99994-9410.

Espaço Paraíso – tem o Morro de Santo Antônio ao fundo e realiza casamentos, eventos corporativos e familiares. A sede é uma casa espaçosa com salas, banheiros e quartos com suíte, além da área externa com piscina e churrasqueira. Informações: 99986-2525.

Alaor do Peixe – é uma propriedade com tanques e a comercialização do peixe é realizada sob encomenda. A propriedade é atendida pelo Programa REM, com a cultura da banana. (65) 98117-3227.

Galeria Jambor – do artista plástico, Jânio Borges ainda não consolidado, mas será um espaço para exposição e venda das obras de arte que remetem a natureza, autoridades, celebridades, fauna e flora do pantanal e do cerrado, além de artes sacras. (65) 99905-6630.

Chácara Principado do Morro – ainda não consolidado, mas será um espaço para realização de trilha em uma área preservada e vista privilegiada do Morro de Santo Antônio. Ideal para acomodar famílias interessadas em passar o dia em meio à natureza. Possui um quarto para pernoite, redário e área goumert. Informações: (65) 98129-8710.