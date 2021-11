Publicação literária inclusiva será lançada no sábado (27.11)

A publicação “Dedilhado – poemas para outras canções”, selecionada no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), será lançada no sábado (27.11), a partir das 18h, no Hub Pedaço do Mundo, em Chapada dos Guimarães. O projeto busca fortalecer a democratização do acesso à literatura.

O material reúne poemas com ritmos variados do artista Alessandro Flaviano de Souza. A obra será disponibilizada nos formatos livro eletrônico, audiolivro e audiovisual Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), no site do Hub Pedaço do Mundo, YouTube e Soundcloud.

A proposta é que o conteúdo seja acessível a pessoas com deficiência visual e auditiva. “A obra expressa a vivência como modo de saber, ser e pensar. O projeto tem por motivação a democratização de acesso ao produto literário, saindo do imaginário para as materializações inclusivas do contemporâneo”, explica Alessandro.

O projeto conta com ilustração de Eliana Mux, voz de Ricardo Porto, interpretação em Libras de Maysa Corrêa e Rute Santana, e produção do Hub Pedaço do Mundo.

Serviço

Lançamento da publicação “Dedilhado – poemas para outras canções”

Quando: 27 de novembro de 2021 (sábado), a partir das 18h

Onde: Hub Pedaço do Mundo, localizado na praça Álvaro Novís, nº 107, bairro Santa Cruz, Chapada dos Guimarães-MT

Informações: 65 98159-0907