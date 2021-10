Publicações no Jornal Oficial garantem R$ 5 milhões de economia para os municípios

Crédito: Agência de Notícias da AMM

Os municípios de Mato Grosso tiveram uma economia de R$ R$ 5.121.844,332 com as publicações no Jornal Oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM em setembro. Além das prefeituras, as Câmaras Municipais, os Consórcios de Saúde e de Desenvolvimento Econômico também utilizam os serviços. São publicados, sem custos adicionais, atos como decretos, leis, portarias, balanços, editais, extratos de contrato, resultados de licitação, entre outros documentos.

A publicação é elaborada em plataforma digital, com o objetivo de prestar melhor atendimento aos usuários. Os atos administrativos da Associação também são disponibilizados, visando garantir maior transparência na administração da instituição.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, ressalta que existe uma grande demanda pela publicação, que completa 15 anos de existência em 2021. “O jornal é uma ferramenta importante para a transparência na gestão pública e atende a princípios como legalidade e eficiência, além de assegurar economia significativa para os cofres municipais”, assinalou.

Para fazer as publicações, as prefeituras precisam antes aprovar na Câmara Municipal uma lei, reconhecendo o jornal como veículo oficial de publicação dos seus atos oficiais. O responsável pelo serviço, Noides Cenio, explica que os servidores cadastrados possuem login, senha e estão habilitados a fazer a inserção das matérias no sistema.

A publicação pode ser acessada através de um link no site da AMM com o seguinte endereço: https://diariomunicipal.org/mt/amm/. O Jornal Oficial foi criado em 2006, com as publicações disponibilizadas apenas de forma impressa. Devido à grande demanda e a necessidade de modernizar os serviços para melhorar o atendimento aos municípios, a AMM lançou a versão eletrônica em 2011, garantindo mais agilidade, facilidade de acesso e segurança, pois todas as publicações são acompanhadas por certificado digital.