Publicada portaria com critérios para financiamento do Programa Criança Feliz

Crédito: Divulgação

O Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas) está preparando uma capacitação sobre o Sistema Único de Assistência Social – SUAS na Prática, destinado aos gestores e técnicos que atuam na Política de Assistência Social, principalmente na gestão pública municipal.

O curso será realizado de forma presencial nos dias 15 e 16 de março, no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, com uma carga horária de 16 horas, além de 30 dias de assessoria via grupo WattsApp. A capacitação vai orientar os participantes sobre variados assuntos, como benefícios, serviços, programas e projetos a serem implantados nos municípios.

Os participantes vão conhecer a legislação da política de assistência social, o passo a passo para o planejamento, a execução orçamentária e financeira dos recursos federais, estaduais e municipais. Os inscritos também receberão orientações técnicas para execução de programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência Social, bem como orientação para a organização e utilização de forma sistemática de um conjunto de dados e informações que possam subsidiar as decisões quanto a benefícios, serviços, programas, projetos elencados nas conferências municipais de assistência social e demandas emergenciais no município no enfrentamento à pobreza.

A programação inclui a realização de oficinas sobre Introdução ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS, Passo a Passo do Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira do Suas; Plano Plurianual de Assistência social; Lei do Suas; além de tira dúvidas para os participantes.

O curso será ministrado por Marcia Ferreira de Pinho Rotilli, graduada em Serviço Social pela Universidade Católica Dom Bosco (1985), pós-graduada em Políticas Sociais pelo Instituto Cuiabano de Educação – ICE, habilitada em Gerência Social pelo INBRAPE – Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicas, com ênfase para Atuação com Famílias, Reordenamento Organizacional, Gestão Municipal no SUAS, Gestão dos Fundos Municipais públicos, captação de recursos, planejamento e projetos, Controle Social no SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

