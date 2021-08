Público de 30 a 34 anos comemora a oportunidade de receber a primeira dose da vacina

Felicidade é o sentimento em comum das pessoas de 30 a 34 anos que foram agendadas para serem vacinadas nesta segunda-feira (16). Com o final do grupo de 35 a 39 anos e com as doses que ainda restam, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, abriu a vacinação para a população de 30 a 34 anos, que é de aproximadamente 57 mil pessoas.

O auxiliar administrativo Marcelo Rodrigues de Oliveira, de 34 anos, foi uma das pessoas agendadas pela campanha ‘Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro Lugar’ – para esta segunda. Estou super feliz, fui abençoado. Graças a Deus chegou o dia de tomar a primeira dose da vacina. Eu estava muito ansioso para isso. Está tudo muito bem organizado, as vacinadoras são excelentes, fui muito bem tratado, até brincaram comigo para me deixar calmo”, elogiou.

A empresária Pamela Prata, de 34 anos, também não escondeu a felicidade ao ser vacinada. “Estava muito ansiosa, na expectativa de tomar a primeira dose. Estou muito feliz, não vejo a hora de tomar a segunda. A organização e o atendimento foram ótimos, tudo de excelência. Os profissionais foram tão eficientes que eu nem senti nada. Quem não veio vacinar, tem que vir quando sair o agendamento. Agora vou continuar usando máscara, seguir tomando as devidas precauções e aguardar a segunda dose. Acredito que logo tudo vai voltar ao normal”, comentou.

Conforme já vinha ocorrendo anteriormente, as doses daqueles que faltam à vacinação continuarão a ser agendadas para as pessoas de 18 a 29 anos, de acordo com o percentual correspondente da população da capital.

Cadastro

Para se cadastrar, é necessário entrar no site cadastro.vacinacuiaba.com.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina. No dia da vacinação, a pessoa deve levar o QR Code do agendamento impresso, um documento com foto e o comprovante de endereço de Cuiabá. A pessoa também deve estar com o cartão do SUS atualizado. No caso de vacinação pela categoria profissional, também é preciso apresentar declaração de vínculo funcional. Já no caso das pessoas que se cadastraram pelos grupos de comorbidades ou deficiência permanente grave, além de gestantes, puérperas e lactantes, é preciso apresentar o laudo médico.

OBS: As pessoas que já estão cadastradas não precisam realizar um novo cadastro.