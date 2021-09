Quarta edição do Google Day apresenta recursos do Google Classroom

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) realiza no próximo dia 22 de setembro a quarta edição do #GOOGLEDAY, treinamento online sobre as principais ferramentas do MTI Google Workspace eCrypto. Nesta ediação, o evento irá apresentar as funcionalidades do Google Classrom, uma das melhores plataformas de ensino e aprendizagem do mundo.

O evento online é aberto a todos os usuários do Google Workspace e será realizado entre às 9h 11h. As inscrições se encerram no dia 21 de setembro.

O Google Classroom ou Google Sala de Aulas é uma plataforma central de ensino e aprendizagem. A ferramenta ajuda educadores a gerenciar, medir e enriquecer a experiência de aprendizagem. Além de permitir a realização de aulas à distância através do Google Meet, oferece uma série de recursos para facilitar o ensino.

O serviço faz parte da ferramenta de colaboração MTI Google Workspace eCrypto e pode ser acessado pelo computador ou ainda pelo celular, por meio de aplicativos para Android e iPhone (iOS). O encontro irá abordar como Google Classroom pode ser utilizado para otimizar treinamentos, criação de turmas de estudos, sala de aulas virtuais, testes, entre outros recursos.

O objetivo do #GOOGLEDAY é compartilhar conhecimento sobre a ferramenta desenvolvida em parceria com a MTI e RW3 Tecnologia, solução de colaboração utilizada pelo poder Executivo estadual e outros órgãos de Mato Grosso.

O #GOOGLEDAY é uma iniciativa da MTI em parceria com a RW3 e com apoio da Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas e SECOM. Para participar do evento, faça sua inscrição, CLIQUE AQUI.