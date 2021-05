Quarta-feira (05): Mato Grosso registra 368.634 casos e 9.989 óbitos por Covid-19

Thiago Silva junto de lideranças comunitárias em Rosário Oeste Foto: HENRIQUE COSTA PIMENTA BRAGA

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) esteve, na última quinta-feira (29), em Rosário Oeste, a convite do vereador Ademir Figueiredo (MDB). O deputado também se reuniu com o prefeito Alex Steves (Solidariedade) e percorreu os distritos e vários assentamentos do município.

O parlamentar realizou reunião com o prefeito Alex e vereador Ademir na prefeitura municipal e colocou seu gabinete à disposição para atender as demandas na área de geração de emprego e renda na zona rural. O deputado anunciou emenda de R$ 200 mil para aquisição de uma farinheira e implementos para implantação do projeto “Mais Mandioca” e fez o compromisso com o Vereador Ademir e Prefeito Alex de ajudar mais o projeto no próximo ano.

Em seguida, o deputado, acompanhado dos vereadores Ademir, João Batista e Marcilene Souza, esteve nos distritos de Forquilha, Cocal e Raizama, para conhecer de perto as dificuldades nas estradas rurais, pontes de madeira e a necessidade do apoio aos pequenos produtores.

Thiago Silva também esteve em reunião na Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, junto da Diretora Creuza Reis e coordenadora Marcia Cruz, e recebeu as reivindicações para buscar melhorias na estrutura escolar.

“Recebemos importantes demandas da comunidade para construção de uma ponte de concreto no rio Cuiabazinho que liga Nobres ao assentamento Forquilha, reforma da unidade escolar, implantação do ensino médio técnico, construção da quadra e o fomento da agricultura familiar local que tem amplo potencial. Iremos trabalhar também por melhorias nas estradas vicinais de Rosário e região. Agradeço pela receptividade de todas as lideranças que acompanharam nossa agenda. Reafirmamos o nosso compromisso com a população e vamos buscar apoio do Governo para melhorar a realidade das famílias rosariense”, disse o deputado.

O vereador Ademir agradeceu a presença do deputado Thiago e conta com o apoio e parceria do parlamentar para que seja construída a ponte do rio Cuiabazinho, a reforma escolar e a compra de equipamentos para fomentar a agricultura familiar de Rosário Oeste.