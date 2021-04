Quarto episódio do Pílulas de Cuiabania narra história do Marco Zero de Cuiabá

“Mesmo tendo feito diversos cursos de qualificação, a minha filha nunca teve a oportunidade de demonstrar suas habilidades. E agora, por essa porta aberta pela Prefeitura de Cuiabá, Maria vai ter a chance de mostrar o seu melhor. Com certeza, todos vão aprender muito com minha filha e ela também vai aprender muito com vocês. Só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo”, disse a mãe da mais recente contratação do Executivo, a funcionária Marina Alzenaida da Silva de 29 anos. Marina participa do projeto Incluiabá, iniciativa é pioneira em todo o país no que é atinente à criação de vagas e ingresso ao mercado de trabalho da população LGBTQIA+, a pessoa com deficiência, imigrantes e outros grupos sociais.

Essa mesma demonstração de gratidão foi evidenciada por todos os demais trabalhadores que foram escolhidos para trabalharem nessa primeira etapa do Projeto Incluiabá lançado oficialmente pelo prefeito Emanuel Pinheiro e pela primeira-dama, Márcia Pinheiro, nesta quinta-feira (22), no Palácio Alencastro.

Maria Auxiliadora de Souza, 62 anos, também foi uma das selecionadas. Com mais de um ano sem trabalhar, o último serviço que foi chamada para trabalhar como empregada doméstica foi sem carteira assinada, o que dificulta o acesso a aposentadoria. “Já estava sem esperanças pois por conta da idade, já um pouco avançada, as pessoas acham que não temos mais capacidade. E agora, além de trabalhar, vou ter carteira assinada. Estou muito entusiasmada, um pouco ansiosa e nervosa. Tenho certeza que estou bem preparada para executar minhas tarefas. Sou muito grata ao nosso prefeito e a nossa primeira-dama. Que Deus possa abençoar a vida deles cada vez mais para ajudar outras pessoas que também precisam”, contou Maria Auxiliadora.

Após muitas negativas, calcadas no preconceito, Denner Raul, de 25 anos, conta que chegou a pensar que era vítima de um ‘trote’ após receber um telefonema informando do projeto Incluiabá. Denner Raul, representante da população LGBTQIA+, considera a iniciativa da Prefeitura como propulsor de iniciativas que ampliem o acesso e assegurem uma vaga no mercado formal de trabalho. “Novas ações iguais a essa devem ocorrem para inclusão dos grupos pertencentes as minorias, que possam adentrar ao mercado de trabalho. Por um longo período não conseguia acreditar. Só passei a ver que era real após os cursos de qualificação, mas hoje, no dia do lançamento é que tenho a certeza de que sou o mais novo colaborador da Prefeitura de Cuiabá. O meu muito obrigado”, reforçou.

Nicolas Miguel, homem trans, 24 anos, veio de Uberlândia em busca de novos horizontes, no entanto, a barreira imposta pelo preconceito, se mantinha. No entanto, a Prefeitura de Cuiabá vem transformando esse cenário. “Há dois anos decidi abrir para a sociedade como me sinto e me aceito. Desde então, as dificuldades ficaram ainda maiores, mas há um ditado que diz assim: ‘quem espera sempre alcança’. E foi isso que eu fiz. Acreditei e agora vou começar a trabalhar. Que mais empresas, instituições pensem como a Prefeitura de Cuiabá. Todos devem respeitar o próximo como a si mesmo. Dessa forma o mundo será muito melhor”, desabafou.

O prefeito Emanuel Pinheiro, relembrou que o projeto é organizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e, coordenado pela equipe técnica da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Assistência Social. Relembra que é apenas o início. “Quilombolas, pessoas com síndrome de down, imigrantes, negros, autistas, pessoas com deficiência, ou seja, por todos aqueles que de uma forma ou de outra, por incrível que ainda pareça, em pleno século XXI, ainda se deparam com a arrogância e a falta de respeito entre muitos da sociedade civil organizada, poderão trabalhar. Com esse projeto, o Incluiabá – Inclusão, Respeito e Oportunidade lançado oficialmente pela Prefeitura Municipal, uma ação inédita em todo o Brasil no que se refere a inclusão social das minorias, ao chegar ao Palácio Alencastro irão se deparar com a Cuiabá por inteiro. A partir do momento que vocês entrarem na recepção, do térreo ao sétimo andar, vão perceber a diferença de uma gestão que tem como marca a humanização e a busca incessante de melhorias a fim de proporcionar qualidade de vida e dignidade para aqueles que mais precisam”, finalizou o chefe do Executivo Municipal.

INCLUIABÁ

Inicialmente foram contratadas dezesseis novos servidores, que já passaram por capacitação técnica para iniciarem as atividades já na próxima segunda-feira (26). A empresa Bem Estar- Prestadora de Serviços é a responsável pela contratação e acompanhamento dos trabalhos. A meta é a contratação de até 50 trabalhadores.

Além da lotação dessas pessoas na estrutura do Gabinete do Prefeito e nas Secretarias lotadas no Palácio Alencastro, os novos trabalhadores também irão atuar nas demais unidades do município.