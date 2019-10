Quase mil consumidores são premiados no sorteio mensal do Nota MT

Quatro consumidores de Cuiabá e um de Alta Floresta fizeram compras no comércio mato-grossense, colocaram o CPF na nota fiscal e ganharam R$ 10 mil cada um, na extração mensal de setembro do Programa Nota MT. O sorteio foi realizado na quinta-feira (10), no município de Sinop, e foi o primeiro promovido pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) no interior do estado.

Os sorteados dos prêmios de R$ 10 mil foram: Aparecido Freitas de Moraes, Camila dos Santos Borges, Rosani Arantes Dias e Wirton Nunes de Siqueira, de Cuiabá e Renan Santos Nascimento, de Alta Floresta. As demais 994 pessoas vão receber prêmios de R$ 500, cada uma. O resultado do sorteio mensal pode ser conferido no site ou aplicativo do Programa, na opção “sorteios”.

Dos ganhadores dos prêmios de R$ 500, um foi sorteado três vezes e vai receber o valor de R$ 1.500. Outros quatros consumidores foram contemplados duas vezes no sorteio somando, cada um, R$ 1.000 de premiação. A Sefaz ressalta que o resultado do Nota MT é pelo número de bilhete, portanto a mesma pessoa pode ganhar mais de uma vez, com bilhetes diferentes.

Os 999 consumidores contemplados no sorteio mensal de setembro estão localizados em 56 municípios. Cuiabá e Várzea Grande lideram a lista dos ganhadores com 572 e 108 premiados, respectivamente. Sinop teve 54 sorteados, seguido por Rondonópolis com 38 e Tangará da Serra com 29.

O município de Guarantã do Norte, que tem se destacado pela adesão e divulgação do Nota MT teve 14 ganhadores. Localizada na divisa com o estado do Pará, a cidade possui cerca de 35 mil habitantes e tem se mobilizado para cadastrar os moradores no Programa, pedir o CPF na nota e concorrer as premiações.

Além dos contribuintes de Mato Grosso, três pessoas de outros estados foram premiados, sendo um de Londrina (PR), um de Sertânia (PE) e um de Monção (MA).

Os ganhadores têm o prazo de 90 dias para receber o prêmio. O valor será depositado em dinheiro na conta bancária informada no momento do cadastro, conforme condições estabelecidas no decreto 139/2019, que regulamenta o Programa Nota MT.

Nota MT

O Nota MT é um programa do Governo de Mato Grosso que visa a fomentar a cidadania fiscal, a concorrência leal e o aumento da arrecadação, por meio do estímulo de emissão de documentos fiscais pelas empresas e sua exigência por parte dos consumidores.

Portanto, quem se cadastrar pelo site ou aplicativo do Nota MT, fizer compras em Mato Grosso e colocar seu CPF na nota fiscal concorre a 1.005 prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil, por mês. Além disso, participam do sorteio especial, onde são distribuídos cinco prêmios de R$ 50 mil.

Até essa sexta-feira (11), 166.061 consumidores haviam se cadastrado no Programa Nota MT.