Quase três mil micro e pequenas empresas podem ficar fora do Simples Nacional

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), realizou mais uma etapa do projeto Fábrica de Software.

Nesta segunda fase, foi discutido com os diretores das instituições de ensino do estado, Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação (MTI) e Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação (Seciteci) o modelo de implantação da Fábrica. A proposta é fazer a mediação aos clientes da agência de fomento com o portfólio de produtos da fábrica de software, posteriormente realizar um estudo de linha de crédito para disponibilizar a contratação dos produtos da fábrica disponível ao mercado.

Para avançar e formalizar a implantação do projeto foi proposto para todas as instituições que preencham o termo de abertura de projeto (TAP). No documento deve constar os objetivos, benefícios, estudos de viabilidade, prazos, orçamentos e responsáveis na execução do serviço.

“Existe uma necessidade de modernização estrutural da Desenvolve MT, e foi solicitado pela presidência uma proposta de estrutura projetizada que possa modernizar a visão interna de gestão da agência com uma visão gerencial moderna em especial na gestão de projetos, por isso a importância de começarmos pelo TAP”, explica Júlio César Campos, assessor executivo da Agência de Fomento e responsável pelo projeto.

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) apresentaram a Fábrica de Software das instituições e os projetos que estão em andamento. “A UFMT tem o Núcleo de Tecnologia da Informação (NUT), que atualmente trabalha projetos em parceria com o governo federal e estadual. A nossa estrutura é composta por professores, alunos e profissionais contratados para trabalhar nos projetos e trazer soluções necessárias para atender a sociedade”, explicou Daniel Vecchiato, professor doutor da Universidade federal de Mato Grosso.

Abraão Gualberto Nazário, coordenador de cursos da Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso (Fatec/Senai), apresentou o POP/MT, aplicativo desenvolvido para a Polícia Militar de Mato Grosso dentro da fábrica de software da instituição onde detalha os procedimentos operacionais padrão da PM necessários para realização de uma atividade.

“Fomos procurados para resolver uma demanda da polícia militar, e dentro da nossa estrutura juntamente com os alunos e professores conseguimos criar o projeto e resolver um gargalho da corporação que hoje é utilizado dentro da academia da PM”, explicou Abraão. Ele ainda sugeriu parcerias para a criação de uma Fábrica de Software única, e todos trabalharem para um resultado compartilhado.

“Nesse segundo encontro, amadurecemos muito a ideia inicial, pois além de fomentarmos tecnologia, iremos abrir um enorme leque de aplicabilidade que é melhorar a qualificação técnica do futuro profissional, criação de possíveis aberturas de startups, aumento da capacitação de mão de obra no mercado regional de tecnologia”, explicou Júlio César.

Participaram da reunião Jair de Oliveira Marques, presidente da Agência de Fomento de Mato Grosso- Desenvolve MT, e os diretores José Roberto Weber e Willian Moraes, Marlon Vinicius da Silva, Supervisor de Desenvolvimento da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Rubens e Oliveira da Faculdade de Tecnologia Senai Mato Grosso ( Fatec/Senai), Jaqueline da S.Albino da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação (Seciteci), Rafael B. Scorselli do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Wagner Faria do Amaral da Secretaria de Desenvolvimento Economico (Sedec), Cleberson A.S. Gomes, vice-presidente da Empresa Mato Grossense de Tecnologia de Mato Grosso (MTI) e Sandro Brandão (MTI).

Sobre a Fábrica de Software

A proposta é uma parceria entre governo e academia científica de Mato Grosso com políticas públicas, incentivar e encurtar as distancias entre as instituições e o cidadão empreendedor para fomentar o crédito ao mercado de tecnologia as pequenas e médias empresas, aproximar a academia científica ao mercado regional do estado de Mato Grosso e atender as demandas de tecnologia do estado.