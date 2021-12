Quatro consumidores de Cuiabá e um de Primavera do Leste ganham R$ 10 mil cada

O Programa Nota MT da Secretaria de Fazenda premiou mais 1.005 consumidores (1.001 de Mato Grosso e 04 de outros Estados). Eles foram contemplados na manhã desta quinta-feira (09.12), no 15º sorteio deste ano. Novamente nesta premiação nenhum contribuinte foi contemplado mais de uma vez. O sorteio distribuiu R$ 550.000,00, sendo mil prêmios de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil.

Foram contemplados com os prêmios de R$ 10 mil quatro consumidores de Cuiabá, Claudynete Santos Silva, Gilberto Lemes do Nascimento, Márcia Maria Guimarães Yonehara e Odenil Angelo da Conceição. O outro sorteado com R$ 10 mil foi Renan Ventura de Oliveira Carvalho, morador de Primavera do Leste.

Quatro instituições sociais sediadas em Cuiabá que foram indicadas por eles receberão 20% do prêmio. São elas: Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais – APAE (duas vezes), Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso e Fundação Fé e Alegria do Brasil. No total 137 instituições sociais foram indicadas pelos sorteados.

O secretário adjunto de Administração Fazendária, Kleber Geraldino dos Santos, que coordenou o sorteio, disse que o programa Nota MT é benéfico para todos. “O contribuinte que pede o CPF na sua nota fiscal está realizando a sua cidadania, contribuindo para as entidades sociais, se autoajudando porque suas notas fiscais permitem arte que ele controle seu orçamento, pesquisando preços de produtos através do Menor Preço e, é claro, ajudando a diminuir a sonegação fiscal e com isso aumentando a arrecadação do Estado para novos investimentos”, apontou Kleber Santos.

Participaram 312.237 contribuintes cadastrados no programa e que solicitaram o CPF na nota em documentos fiscais emitidos entre os dias 1º a 30 de novembro deste ano, gerando 1.935.842 bilhetes.

As cinco cidades com maior número de premiados foram Cuiabá com 375, Sinop (97), Várzea Grande (70), Rondonópolis (62) Tangará (60) e Cáceres (40). Os quatro premiados de outros Estados são de Aragarças (GO), Corumbá (MS), Nova Canaã Paulista (SP) e Araxá (MG).

Ainda neste mês de dezembro será realizado mais um sorteio do Programa Nota MT. Trata-se do especial de Natal, no dia 16, distribuindo 05 prêmios de R$ 50 mil.

Nele o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, deve anunciar novidades para o próximo ano. Entre elas a redução no IPVA para quem se cadastrar no Programa Nota MT e pedir para colocação do CPF nos documentos fiscais.

O resultado do sorteio está publicado no site e aplicativo do Nota MT, e nas redes sociais da Sefaz @sefazmt no Instagram e @sefazmatogrosso no Facebook.