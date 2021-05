Quatro municípios no sudoeste comemoram 35 anos nesta quarta-feira

Comodoro, Indiavaí, Porto Esperidião e Reserva do Cabaçal, no sudoeste mato-grossense, comemoram 35 anos de emancipação administrativa nesta quinta-feira, 13 de maio, com ações do Governo do Estado em infraestrutura, educação e assistência social.

Comodoro com 21 mil habitantes e distante 677 quilômetro de Cuiabá, será beneficiada com a construção de uma ponte de concreto na MT-199 sobre o rio Capivari, com 61 metros de extensão, entre o município e Vila Bela da Santíssima Trindade. A ordem de serviço já foi assinada.

Em Indiavaí, 2.779 habitantes e distante 370 quilômetros de Cuiabá, estão em recuperação e conservação 94,98 quilômetros das rodovias MT-248 e 352, entre Vale de São Domingos e Araputanga, passando pelo município. Os investimentos somam R$ 16 milhões e vão beneficiar ao menos 15 municípios da região.

Pelo Programa Mais MT, está prevista a construção da segunda etapa da Praça Vila Mariana, no centro da cidade e a reforma do campo de futebol “Ferreirão”, com investimento total de R$ 318,4 mil, dos quais R$ 50 mil para o campo de futebol.

Vista aérea de Indiavaí, com 2.779 habitantes e distante 370 quilômetros de Cuiabá – Divulgação

Porto Esperidião, com 12.097 habitantes e a 262 quilômetros de Cuiabá, é beneficiada com a manutenção de 97,23 quilômetros de rodovias municipais não pavimentadas – 28,7 quilômetros no assentamento Santa Cecília, 38,48 quilômetros no assentamento Morada do Sol e 30,05 km no assentamento Aproara. Os investimentos somam R$ 3,8 milhões.

Pelo Programa Mais MT está prevista a reforma da quadra da Escola Theodoro José Duarte, no distrito de Vila Cardoso, com investimento de R$ 66 mil.

Porto Esperidião,com 12.097 habitantes e distante 262 quilômetros de Cuiabá- Foto Divulgação

Reserva do Cabaçal, cidade de 2.743 habitantes a 383 quilômetros de Cuiabá, é beneficiada com a restauração e manutenção de 104,10 quilômetros da MT-175, entre o município e o entroncamento com BR 174. Os investimentos somam R$ 14,58 milhões.

Também na MT-175, está em andamento a construção da ponte sobre o Rio Cabaçal, com 60 metros de extensão de 60 metros, com investimentos de R$ 2,9 milhões.

Vista aérea de Reserva do Cabaçal. Foto Divulgação

Educação

A Escola Estadual Paulino Modesto, de Indiavaí, está na relação da Secretaria de Estado de Educação da licitação para instalação de transformadores de energia elétrica de média tensão para baixa tensão, para uso de aparelhos de ar-condicionado.

Assistência Social

Um total de 983 famílias – 574 em Comodoro, 24 em Indiavaí, 190 em Porto Esperidião e 195 em Reserva do Cabaçal – será beneficiado, durante cinco meses, pelo Programa Ser Família Emergencial, gerenciado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), com auxílio de R$ 150 para compra de alimentos.

Saúde e repasses

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) repassou aos quatro municípios 3.250 testes rápidos (1.775 para Comodoro e 1.026 para Porto Esperidião), para detecção do coronavírus e medicamentos para combatê-lo, num total de 140,04 mil comprimidos (75,9 mil para Comodoro) entre azitromicina (17,2 mil), ivermectina (13,77 mil) e dipirona (109,05 mil), também distribuído em gotas, com 2.678 frascos.

Entre 2020 e 2021, o Governo do Estado repassou R$ 66,888 milhões aos cofres municipais, dos quais R$ 31,91 milhões para Comodoro e R$ 21,42 milhões pra Porto Esperidião, em ICMS, IPVA e Fethab; R$ 4,964 milhões em assistência social, transporte escolar e emendas parlamentares entre 2019 e 2020; e R$ 3,142 milhões em fundos de saúde entre 2019, 2020 e 2021.

Economia

Com R$ 696,46 milhões, Comodoro respondeu em 2018,segundo o IBGE, por 68,6% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal dos quatro municípios aniversariantes, num total de R$ 1,015 bilhão.

Serviços, com R$ 311,66 milhões, é o maior componente, seguido por administração pública (R$ 246,84 milhões), agropecuária (R$ 226,35 milhões), indústria (R$ 144,62 milhões) e impostos (R$ 85,679 milhões). O PIB per capita médio de R$ 21.943,30.

O rebanho bovino soma 1,219 milhão de cabeças – Porto Esperidião, com 741,4 mil -, das quais 10,9 mil vacas ordenhadas, com uma produção de 18,35 milhões de litros de leite. Já o rebanho galináceo é de 431,7 mil cabeças (342,47mil em Reserva do Cabaçal), das quais 62,69 mil galinhas, com 309 mil dúzias de ovos.

Os quatro municípios possuem ainda 14,7 mil suínos (1,93 mil matrizes), 17.143 ovinos, 13.788 equinos e 244 caprinos, além de uma produção de 267,9 toneladas de peixes em cativeiro e 50,36 toneladas de mel de abelha.

Comodoro é o único produtor de algodão, com 22,19 toneladas, o maior de milho (230,4 mil toneladas de um total de 232, 8 mil) e de soja (254,4 mil toneladas de um total de 262,36 mil).

Os quatro municípios produzem ainda arroz, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, sorgo, banana, borracha, limão, coco-da-baía, abacaxi, goiaba, laranja, manga, maracujá, laranja e melancia.

(Com a colaboração das assessorias de imprensa da Sinfa/MT e SES/MT)