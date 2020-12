Quatro pessoas são presas em flagrante por tentativa de homicídio

Assessoria/Polícia Civil-MT

Um advogado de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá) foi detido pela Polícia Civil nesta quinta-feira (03.12) por tráfico de influência. Conforme boletim de ocorrência registrado, uma mulher procurou uma autoridade policial informando que estava sendo vítima de exigência de valores ilícitos pelo suspeito.

A vítima foi presa no dia 15 de novembro por embriaguez na direção e, após a detenção, entrou em contato com o advogado suspeito que foi até à Delegacia de Sorriso na manhã seguinte afirmando que a fiança para ser solta seria de R$1.045,00 e que que cobraria da vítima o valor de dois mil reais como honorários.

O delegado José Getúlio Daniel determinou diligências para apurar as informações passadas pela vítima. Ela relatou que na data de sua soltura (16/11), após procedimentos na delegacia e pagamento da fiança, o advogado lhe informou que teria pago R$ 2 mil reais ao delegado para modificar a tipificação do crime cometido pelo vítima, para que ela não fosse enviada a uma unidade prisional e que a mesma deveria arcar com este valor. Ainda conforme informações repassadas pela vítima, ela entregou ao suspeito o valor de R$245,00 em dinheiro e um cheque no valor de R$2.800,00 para o dia 30/11, que posteriormente foi quitado mediante depósito bancário em nome do advogado.

Mesmo após a quitação integral dos honorários advocatícios e da fiança, o advogado voltou a cobrar da vítima, nesta quinta-feira, o valor de R$ 2 mil que teriam supostamente sido pagos na delegacia de polícia para não encaminhar a vítima a uma unidade prisional.

Diante da situação de flagrante delito, o delegado José Getúlio e a equipe de investigadores realizou diligências no escritório de advocacia e conduziu o suspeito à unidade policial. Foi acionado o representante da OAB local. O advogado foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de influência.