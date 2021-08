Quebradeira de coco do município de Nazaré viu renda dar salto depois do programa do SENAR

A atuação do Senar no Tocantins tem melhorado a vida de muitas mulheres e proporcionado fonte de renda para as famílias rurais do estado. Um exemplo disso é a agricultora Maria José Vila Nova, do município de Nazaré, que por meio do programa Mulheres em Campo e por cursos do SENAR viu sua renda dar um salto.

Conhecida na comunidade onde nasceu, aprendeu a tradição de quebrar coco com a mãe e utilizava essa atividade para complementar a renda familiar. Casada e mãe de duas filhas, Maria José viu a necessidade de se aperfeiçoar para conseguir custear as despesas das filhas nos estudos. Foi nessa busca que conheceu as ações do SENAR no estado.

Em 2019 ela participou do Programa Especial Mulheres em Campo, voltado para o empreendedorismo rural e gestão de custos que foi ofertado para as quebradeiras de coco da região. Com os conhecimentos adquiridos durante o curso mudou a forma de trabalhar, passando a tratar sua atividade como uma empresa rural.

“Além de ganhar mais independência financeira, consegui proporcionar uma melhor qualidade de vida para minhas filhas. E foi graças ao conhecimento adquirido no “Mulheres em Campo” que, durante um período difícil em que meu marido precisou parar de trabalhar por causa de um tratamento de saúde, acabei me tornando a principal provedora da casa”, relatou Maria José.

E não parou por aí. Animada com o conhecimento adquirido, no ano de 2020, a agricultora participou de mais cursos ofertados pelo Senar: “Associativismo e Cooperativismo” e “Doces, Conservas, Compotas e Frutos Cristalizados”. Com isso diversificou a atividade, melhorando ainda mais a renda. “Após os cursos, além da extração do azeite, comecei a utilizar o coco babaçu para produzir doces e bolos. A minha vida foi transformada e o SENAR é o principal responsável por isso”, concluiu.

