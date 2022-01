Querência recebe evento técnico a partir de quinta-feira

Acontece nesta quinta e sexta-feira (20 e 21.01) o 9º Soja In Técnica, no município de Querência, em Mato Grosso. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) está entre os patrocinadores e estará presente no evento que será realizado na Estação Experimental da empresa Rural Técnica.

A programação contará com palestras, visitas aos plots demonstrativos e consultorias relacionadas à cultura da soja, direcionadas aos produtores da região do Vale do Araguaia. A primeira palestra a ser ministrada será sobre “Manejo de sugadores no sistema de produção de milho e soja” pelo Doutor e Pesquisador da Desafios Agro, Germison Tonquelski.

No segundo dia, os participantes poderão assistir a duas palestras. A primeira sobre “Manejo eficiente de solos arenosos CTecno Parecis” pelo mestre em Ciências do Solo, Leandro Zancanaro. A segunda será com os representantes da Intacta 2xtend, Matheus Palhano e Natália Carvalho que abordarão sobre “Biotecnologia aliada ao controle de plantas daninhas”. Todas as palestras ocorrerão no período da manhã.

A organização orienta aos participantes que sigam as recomendações sanitárias para evitar contágio de vírus como a Covid-19 e a Influenza, como a utilização de álcool em gel, máscaras e distanciamento social.

O 9º Soja In Técnica é uma realização da Empresa Rural Técnica, com patrocínio do Senar-MT e Aprosoja e apoio do Sindicato Rural de Querência e Prefeitura Municipal de Querência, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.