Querência recebe nova ambulância

A Secretaria Estadual de Assistência Social e Cidadania (Setasc), através da Secretaria Adjunta de Assistência Social (Saas) e da equipe estadual do Programa Criança Feliz MT, realiza o Web Encontro Estadual do Programa Criança Feliz – Compartilhando Ideias para Crescer. O evento será realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2021, das 09h às 12h (Horário de Mato Grosso), e é alusivo ao Agosto Verde: Mês da Primeira Infância – O Brasil do Futuro Começa Agora.

O Web Encontro será transmitido pelo YouTube, no Canal: Setasc Comunica e terá a participação de representantes dos municípios: Água Boa, Alta Floresta, Canarana, Cuiabá, Dom Aquino, Ipiranga do Norte, Lucas do rio Verde, Peixoto de Azevedo, Ponto do Araguaia, Querência, Rondonópolis, Santo Antônio do Leverger, Terra Nova do Norte, Várzea Grande e Vila Rica.

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca), Suzy Costa, ministrará a palestra “O poder das interações e brincadeiras na primeira infância”. Participarão como mediadoras as servidoras da Setasc, multiplicadoras do Programa Criança Feliz: Marielza Miranda Gonçalves, Simone Luzia da Silva Felix e Luciana Alves Rodrigues.

O evento abordará o Programa Criança Feliz como ferramenta de apoio e orientação familiar, contribuindo para o desenvolvimento humano de qualidade, práticas exitosas, antes pandemia e durante. Relatos das famílias que estão em acompanhamento, além do desafio de convencer as famílias a participarem do programa e fortalecer vínculos, em tempos de pandemia.