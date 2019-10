Quinta edição do “Abraço Rosa” abre campanha de prevenção contra o câncer de mama em Várzea Grande

A sede da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a fachada da Igreja Nossa Senhora da Guia e as árvores do pátio da Secretaria Municipal de Saúde na Avenida da FEB, ganharam na noite desta terça-feira, 01 de outubro, iluminação especial para marcar o início da campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção ao câncer de mama. As fachadas e árvores ficarão iluminadas durante todo o mês de outubro na cor-de-rosa. O objetivo é alertar a sociedade sobre os riscos da doença e conscientizar sobre a prevenção.

Na sexta-feira, dia 04 de outubro, a partir das 17h30, no Paço Municipal Couto Magalhães será a abertura oficial da Campanha Outubro Rosa com a realização da quinta edição do 'Abraço Rosa'. Simbolicamente, funcionários públicos, profissionais da área da saúde, e, sociedade em geral, darão as mãos e simularão um abraço na praça em frente a Prefeitura de Várzea Grande com a finalidade de conscientizar a população, principalmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce para o controle do câncer de mama e, consequentemente, para a vida.

“É válido ressaltar aqui, portanto, que quanto antes for diagnosticado a presença da doença, maiores são as chances de tratamento e cura. Por isso, durante todo o mês de outubro nossas unidades de saúde estarão compartilhando informações sobre a doença e disponibilizando exames de mamografia a fim de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, contribuindo assim para a redução da mortalidade. Vale ressaltar que o intuito da campanha é de enfatizar para a mulher ficar atenta às alterações suspeitas no seu corpo. Aliás, o Abraço Rosa já é tradição em nosso município estamos na quinta edição”, destacou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Segundo a coordenadora do Outubro Rosa em Várzea Grande, a assessora especial Rose Prado, o lema da campanha 2019 é “Deixe essa ideia bater mais forte no seu peito!”. “Toda a sociedade está convidada a participar do lançamento da campanha no próximo dia 04 de outubro, às 17h30. Teremos várias apresentações de atividades sociais desenvolvidas pela Prefeitura como os jovens do Caderno 2, a banda municipal e as Amigas Empreendedoras que encenarão uma peça sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama”, convidou Rose Prado.

A campanha é realizada pela Prefeitura de Várzea Grande por meio da Secretaria Municipal de Saúde, onde neste mês de outubro todas as Unidades de Saúde estarão desenvolvendo atividades voltadas para a Saúde da Mulher para a prevenção ao Câncer de Mama, com exames preventivos e mamografias. “Essa abertura no dia 04 de outubro, é importante para que possamos alertar as mulheres sobre a importância do autoexame. Essa Administração está trabalhando para oferecer o que há de melhor em saúde, onde o cidadão pode ser atendido de forma humanizada e com a atenção que merece. Para quem não conhece, o sistema Único de Saúde tem políticas públicas no atendimento à mulher tanto na área da prevenção quanto do tratamento. Esta será uma oportunidade para conhecer, ir as unidades de saúde, para fazer os exames preventivos, tanto os de câncer de mama, como do colo uterino, além de ações preventivas”, enfatizou o secretário municipal de Saúde Diógenes Marcondes.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG