Quinta-feira (01): Mato Grosso registra 453.769 casos e 12.050 óbitos por Covid-19

Foto: Helder Faria

A TVAL, canal 30.1, transmitirá, nos próximos sábado (3) e domingo (4) o documentário “Pantanal – Futuro incerto”. A produção mostra os estragos causados pelos incêndios ocorridos no Pantanal em 2020, como a região está se recuperando e levanta um debate importante sobre o futuro do bioma.

Com cerca de uma hora de duração, “Pantanal – Futuro incerto” mostra a região em três momentos: durante os incêndios do ano passado, durante o período das chuvas e no início do período de seca de 2021. As questões relevantes envolvendo o Pantanal e a sua preservação são levantadas por diversos personagens ouvidos no material, como pesquisadores, pantaneiros, pecuaristas, empresários, representantes do setor de Turismo e de Organizações Não Governamentais (ONGs), membros do Corpo de Bombeiros Militar, Ministério Público e outras autoridades.

“Os incêndios que atingiram o Pantanal no ano passado sensibilizaram o mundo todo. Nossa equipe esteve no local acompanhando as ações para conter o avanço das chamas e entendemos que poderíamos fazer um documentário mostrando a situação e retornando lá em outra ocasião, mostrando o Pantanal já em outra fase, com o objetivo de gerar reflexão sobre o assunto”, explica o superintendente da TV Assembleia, Jaime Neto.

A idealização e coordenação do documentário, bem como a condução das entrevistas foram feitas pelo repórter da TVAL Anderson Sartori. Segundo ele, os incêndios registrados em 2020 – os maiores da última década – evidenciaram a falta de preparo do Estado para lidar com esse tipo de ocorrência.

“Conseguimos imagens exclusivas produzidas pelo Corpo de Bombeiros do resgate da primeira onça, feito de forma totalmente improvisada. O resgate de animais nunca havia sido feito nesses moldes. Mostramos também o antes e o depois de uma das primeiras propriedades atingidas pelos incêndios, cuja dona foi quem iniciou uma campanha para arrecadação de alimentos. No total, foram arrecadadas 350 toneladas de alimentos, tudo por meio de doações”, relata.

Após acompanhar de perto a situação, Sartori destaca a necessidade de promover discussões acerca do tema, bem como de adotar medidas para assegurar a preservação do Pantanal. “O documentário propõe uma discussão, um alerta sobre o que está por vir no Pantanal. Não é nada animador olharmos para a região e vermos esse cenário. Quem assistir o material vai entender o que está acontecendo lá, que é tudo muito complexo e nos envolve muito mais do que a gente imagina. Esse foi um dos trabalhos mais significativos da minha carreira e espero que fique como um legado para provocar reflexões e fazer as autoridades tomarem providências”, diz.

“Além das medidas instituídas a fim de evitar outras tragédias ambientais, o Parlamento tem o dever de funcionar como um espelho daquilo que acontece no estado e de como a administração pública está lidando com isso”, destacou a secretária de Comunicação da Assembleia Legislativa, Rosimeire Felfili.

O documentário “Pantanal – Futuro incerto” será exibido pela TVAL, canal 30.1, no sábado (03), às 13h e às 22h, e no domingo (04), às 13h.