Quinta-feira (07): Mato Grosso registra 539.956 casos e 13.839 óbitos por Covid-19

Foto: Marcos Lopes

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o deputado João Batista do Sindspen (Pros) esteve na manhã desta quinta-feira (7), nas dependências do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), do município de Várzea Grande. O intuito do encontro, como explicou o parlamentar, foi realizar uma visita técnica e levantar informações suficientes para dar início às ações dentro do Parlamento.

Durante a visita, o parlamentar ficou surpreso com o número de atribuições desempenhadas pelo batalhão, com atuações de fiscalização, repressão, resgate e educação ambiental nas escolas.

“Aqui tomamos conhecimento dos serviços que são prestados para a sociedade, serviços estes que nem fazíamos ideia ser de responsabilidade deste setor, como a educação ambiental e prevenção ao crime. Todas as atribuições aqui são desempenhadas com muito profissionalismo e dedicação, por isso, em nome do tenente coronel Fagner Augusto, comandante do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), externo os meus parabéns a todos os policiais militares”, disse João Batista.

Após conhecer todos os braços de atuação da Polícia Ambiental, João Batista disse que irá buscar recursos no Poder Executivo e Legislativo, para atender as demandas apresentadas. “Durante nosso encontro, fiz o compromisso em aportar recursos financeiros, por meio das nossas emendas parlamentares, que atendam as ações mais urgentes do Batalhão, que inclusive, beneficia diretamente nossos jovens, oferecendo educação ambiental em algumas escolas”, completou o deputado.

Para o comandante do BPMPA, Fagner Augusto, o principal “obstáculo” hoje enfrentado pelos policiais, é a falta de estrutura oferecida para o desempenho das funções, agradecendo a disponibilidade do deputado durante a visita técnica.

“Aproveitamos a visita do deputado João Batista em nosso Batalhão para mostrar nossas principais demandas, principalmente as que dizem respeito à estrutura física, para melhorar as condições de trabalho em nosso posto. Hoje vivemos literalmente dentro de um canteiro de obras. Precisamos de investimentos que começam desde a compra de mobílias, até a compra de equipamentos para treinamento dos nossos policiais militares. Por isso, com a ajuda do deputado, pleiteamos a execução de alguns projetos”, disse o comandante.