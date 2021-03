Quinta-feira (11): Mato Grosso registra 269.155 casos e 6.222 óbitos por Covid-19

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) divulgou, nesta quinta-feira (11.03), o Boletim Informativo n° 368 com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso.

O documento mostra, a partir da página 9, que 16 municípios registram alta classificação de risco para o coronavírus. São eles: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Carlinda, Cuiabá, Nova Mutum, Nova Xavantina, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Sorriso, Várzea Grande, Conquista D’Oeste e Cotriguaçu.

Ainda de acordo com informações do Boletim, outras 31 cidades foram classificadas na categoria de risco moderado para a Covid-19. São elas: Alto Taquari, Arenápolis, Aripuanã, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Colíder, Comodoro, Confresa, Diamantino, Jaciara, Juara, Juruena, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Matupá, Mirassol D’ Oeste, Nova Canaã do Norte, Paranatinga, Poconé, São Felix do Araguaia, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Tabaporã, Tangará da Serra, Tapurah, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vale de São Domingos.

O sistema de classificação que aponta o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos, é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do coronavírus nas cidades.

Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, e os resultados são divulgados nos Boletins Informativos da SES.

As medidas do Decreto nº 836, de 01 de março de 2021, são impositivas e devem ser adotadas pelos 141 municípios do Estado independentemente da classificação de risco.