Quinta-feira (20): Mato Grosso registra 390.215 casos e 10.595 óbitos por Covid-19

Uma equipe da Gerência Regional Oeste da Secretaria de Fazenda (Sefaz), tendo à frente o gerente Sandoval Vieira, esteve reunida na quarta-feira (19.05) com a prefeita de Cáceres, Eliene Liberato. No encontro, foram discutidas formas de ampliar a divulgação do Programa Nota MT no município.

Atualmente Cáceres já soma mais de 12 mil contribuintes cadastrados no Nota MT, sendo que 682 já foram contemplados com pelo menos R$ 500. Uma ganhadora foi premiada com R$ 10 mil no sorteio realizado no dia 13 deste mês. Em média, cerca de 30 contribuintes da cidade são sorteados por mês.

A chefe do Executivo Municipal falou da importância do engajamento do programa junto à população e disse que pretende fortalecer cada vez mais as ações para dar visibilidade ao Nota MT no município. “O programa não só incentiva a melhoria da arrecadação, a educação fiscal do contribuinte, como também beneficia as instituições sociais, além de ajudar a economia local”, afirma a prefeita Eliene Liberato.

Para o gerente da Regional Oeste da Sefaz, Sandoval Vieira, esse apoio da prefeitura é muito importante para valorização da região, para a cidadania fiscal e também para o programa Nota MT. Sandoval agradeceu a parceria da prefeitura com a Sefaz: “obrigado por essa parceria desde o começo, pois estamos trabalhando com a garantia de que tudo vai melhorar”, finaliza Sandoval.

O presidente da Associação Lar Servas de Maria, sediada no município, Nivaldo Teodoro de Mello, também esteve presente na reunião e exaltou a iniciativa do Nota MT, pois pelas indicações dos ganhadores, a instituição já recebeu R$ 36 mil do Programa Nota MT.

“Essa iniciativa tão louvável muito tem nos ajudado na manutenção das nossas atividades aqui no Lar Servas de Maria. Desde o início do Nota MT a associação já teve a felicidade de receber do programa R$ 36 mil, um valor que nos traz uma tranquilidade na gestão, na administração e no custeio desta instituição. Quero louvar a iniciativa que nos trouxe essa fantástica contribuição”, agradeceu Nivaldo de Melo.

A equipe da Gerência Regional Oeste também concedeu entrevista à rádio Difusora de Cáceres nesta quinta-feira (20), para falar do programa e das ações da Sefaz em parceria com a prefeitura de Cáceres. Nela foram apresentados os resultados do Programa Nota MT na região.

Participaram também da reunião o vice-prefeito, Odenilson Silva, o deputado federal Leonardo Albuquerque e os secretários municipais Vitor Miguel e Fabiola Campos. Da Sefaz estavam presentes os servidores Alex Luchesi e Leandro Ursolino.

(C/ Assessoria Prefeitura de Cáceres)