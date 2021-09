Quinta-feira (30): Mato Grosso registra 537.141 casos e 13.806 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) abriu licitação para contratação de empresa que ficará responsável pela reforma e devidos reparos estruturais da balsa Estradeiro I e do rebocador Estradeiro II, que fazem a travessia de veículos e mercadorias pelo Rio Xingu, na rodovia MT-322.

Com valor estimado em R$ 1,273 milhão, a licitação será realizada na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço, em lote único. A abertura das propostas será realizada no dia 19 de outubro de 2021, às 14h, na sala de reunião da Sinfra. As empresas deverão apresentar suas propostas levando em consideração os custos de materiais e mão de obra.

As balsas foram apreendidas pela Marinha do Brasil em abril deste ano, atendendo uma decisão judicial, por falta de segurança. As intervenções propostas no edital da licitação visam assegurar a operacionalidade dos barcos, com a realização de manutenção corretiva.

A execução dos serviços é uma demanda de extrema importância, uma vez que a balsa é a única alternativa para a travessia no Rio Xingu, sendo fundamental para o escoamento da produção da região e para a entrada de produtos manufaturados. As rotas alternativas de desvio demandam centenas de quilômetros. Além disso, a execução dos serviços é de grande relevância econômica para as etnias indígenas locais, que administram os veículos.

O prazo para execução dos serviços será de noventa dias, contados a partir da emissão da ordem de início pela Sinfra-MT. A empresa vencedora será responsável pela retirada das balsas do local, traslado de ida e volta, e serviços de reforma, com prazo de garantia de dois anos a partir do recebimento definitivo.