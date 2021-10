Quinze pessoas são presas por desrespeitar a Lei Seca

As disputas das modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses começaram nesta sexta-feira (1º.10) e seguem até domingo (03.10). Estudantes de 12 a 17 anos competem pelo título mato-grossense nas modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de areia, wrestiling e xadrez.

As competições escolares são realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com o município de Várzea Grande, que sedia os eventos, ajudando na organização, acolhendo e acomodando as delegações vindas de todo o Estado.

Durante a solenidade de premiação das primeiras provas do atletismo, que marcou a abertura oficial dos Jogos no fim da tarde de sexta-feira, o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves, falou sobre a importância da retomada dos jogos escolares e agradeceu a confiança depositada pelo município de Várzea Grande.

“Com muita responsabilidade estamos retomando os Jogos para manter viva a chama de uma geração que passou um ano e meio sem ter competições, sem desafios esportivos. Para isso, temos que reconhecer o trabalho dos treinadores e agradecer a parceria dos municípios, daqueles que acreditaram e trouxeram seus atletas e principalmente dos municípios que se prontificaram a sediar os eventos. Hoje nosso agradecimento especial à prefeitura de Várzea Grande, parceira de primeira hora, que assim como as demais sedes, confiou nesse retorno e está acolhendo tão bem os jovens atletas de Mato Grosso”.

Cerca de 800 participantes, incluindo técnicos e atletas, formam as delegações esportivas vindas dos municípios de Água Boa, Araputanga, Aripuanã, Barra do Garças, Campo Verde, Comodoro, Cuiabá, Guarantã do Norte, Itaúba, Jaciara, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Santo Antônio de Leverger, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Seguindo o novo formato definido nacionalmente, estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam nos Jogos Estudantis de Seleções. As duas competições abrangem participantes de ambos os gêneros, masculino e feminino.

Os superintendentes Jadir Pereira, de Várzea Grande, e Marcelo Cruz, da Secel, premiam as atletas

“Quero parabenizar toda a equipe da Secel pela coragem e dizer que temos uma satisfação muito grande de sediar mais uma vez a etapa estadual das modalidades individuais. E em nome do prefeito Kalil Baracat e do secretário Silvio Fidelis declaro abertos os Jogos Escolares e os Jogos Estudantis Mato-grossenses”, anunciou Jadir Pereira, superintendente de Esporte e Lazer de Várzea Grande.

As disputas de cada modalidade ocorrem em locais diferentes e foram distribuídas também em espaços localizados em Cuiabá, como o COT da UFMT e a piscina do Complexo Arena Pantanal, que são palco das provas de atletismo e natação, respectivamente.

Além da ginástica artística e do wrestling que serão disputados no Ginásio Fiotão, Várzea Grande recebe as provas de ciclismo na região do Chapéu do Sol, de taekwondo no shopping da cidade, vôlei de areia na quadra da Vila Sadia, e xadrez no auditório do anexo II da Educação.

Confira a programação.

Atletismo

Data: 01, 02 e 03 de outubro (manhã e tarde)

Local: COT da UFMT

Badminton

Data: 1º de outubro (manhã e tarde)

Local: Ginásio Poliesportivo Antônio Sotero

Ciclismo

Data: 02 de outubro (manhã e tarde)

Local: Chapéu do Sol

Ginástica rítmica

Data: 02 de outubro (manhã e tarde)

Local: Ginásio Fiotão

Natação

Dias: 02 e 03 de outubro (manhã e tarde)

Local: Piscina do Complexo Arena Pantanal

Tênis de mesa

Data: 02 e 03 de outubro (manhã e tarde)

Local: Complexo Esportivo Dom Aquino

Vôlei de praia

Data: 02 e 03 de outubro (manhã e tarde)

Local: quadra da Vila Sadia

Taekwondo

Data: 02 de outubro (manhã e tarde)

Local: 4º Bravo (Shopping de Várzea Grande)

Wrestling (Luta olímpica)

Data: 03 de outubro (manhã e tarde)

Local: Ginásio Fiotão

Xadrez

Data: 01, 02 e 03 de outubro (manhã e tarde)

Local: Anexo II da Educação de Várzea Grande