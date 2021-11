Rally Ecológico realiza brieffing geral para pilotos e navegadores

Com largada no do próximo sábado (20), na Orla do Porto, em Cuiabá, o Rally Ecológico realiza nesta quinta (18), às 19 horas o brieffing geral com todos os participantes. Pilotos e navegadores terão acesso às informações básicas da prova na reunião que terá como sede o auditório do Grupo Gazeta de Comunicação. O evento terá transmissão ao vivo nas redes sociais do Ecológico.

“Vamos repassar informações importantes sobre a navegação e o percurso, principalmente aos novatos”, destacou Haroldo Pires, diretor técnico do evento.

Na sexta-feira (19), as equipes farão a retirada dos kits, a partir das 19 horas, no Posto Morada Shell 1, no bairro Morada do Ouro, em Cuiabá. Cada kit para os carros contém duas camisetas, adesivos para o veículo, uma squeeze e uma sacola da Capemisa Seguradora, além de boné da Sena Pneus. Para as motos o kit consiste em uma camiseta, adesivo numerado para o number plate, sacola e squeeze.

O evento tem o apoio do Grupo Gazeta de Comunicação, Energisa, Postos Morada Shell, Munique Motors/BMW, Reolon Corretora de Seguros, Elitte Multiserviços, Sena Pneus, Unicus, Toque de Mãe, Deputado Eduardo Botelho, Secel-MT e Prefeituras de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Kyalami Wake Park. A realização é do Sportsmotor Clube de Automobilismo, com supervisão da Faemt e CBA.