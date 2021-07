Rally Ecológico reúne parceiros para ajustes da competição

A Prefeitura de Cuiabá, junto com a Comissão Organizadora do Rally Ecológico 2021, a cargo do Sportsmotor Clube de Automobilismo, reuniu os parceiros oficiais do evento na tarde dessa sexta-feira (23), para o brieffing geral. O encontro ocorreu na Orla do Porto, em Cuiabá, onde será dada a largada daqui a quatro meses, em 20 de novembro.

Antes da largada da 13ª Edição da maior prova de regularidade de Mato Grosso é preciso discutir com as autoridades as medidas de segurança e logística; por isso foram convidados o diretor de trânsito da Semob, Michel Diniz, os secretários de turismo, Oscarlino Alves, de Cultura de Esportes, Carlina Jacob, de Meio Ambiente, Renivaldo Nascimento, Abel Nascimento, da secretaria de serviços urbanos, da Sema-MT, Mauren Nazareth, a engenheira florestal Rosiani Carnaíba, do Juvam, além é claro de representantes da Prefeitura de Várzea Grande e os diretores do evento, Luiz Galvan e Haroldo Pires.

No encontro foi definido o local exato do plantio simbólico, no dia da largada e as espécies e quantidade de mudas de árvores nativas escolhidas.

“A partir do dia 21 de setembro (Dia da Árvore), a Rede de Postos Morada receberá doações de alimentos não perecíveis para a campanha ‘Mãos Solidárias’. Cada doador ganhará uma muda de árvore. Ou seja: a meta é arrecadar, no mínimo, 10 mil quilos de alimentos”, disse Luiz Galvan, diretor geral do Rally Ecológico.

A logística ficará a cargo da Águia Sul Transportes — parceira das ações ambientais do Rally Ecológico, e a divulgação e mobilização, será com o Grupo Gazeta e o Rally Ecológico.

Lançamento

O lançamento da 13ª edição do Rally Ecológico será no dia 21 de setembro, na sede do Grupo Gazeta de Comunicação e as doações começam na mesma data nos dez postos da rede de Postos Morada/ Shell.

As inscrições para o Rally Ecológico 2021 serão abertas no dia 21/9, pelo site www.cronorally.com.br, para as categorias motos e Big-Trail, e carros (4×4 Máster, Expedition, Turismo 4×2 e UTV’).

A largada será na Orla do Porto, em Cuiabá (MT), com chegada no Kyalami Wake Park..

O Rally Ecológico/2021 tem o patrocínio da rede de Postos Morada/Shell, Energisa, com apoio das Prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, Governo do Estado/Sael, Sema, Reolon Seguradora, Elitte Multiserviços, D’Rent a Car, CDL Cuiabá, Juvam, Águia Sul Transportes e Grupo Gazeta.