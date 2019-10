Ranking aponta Cuiabá entre as Capitais que mais criam vagas de emprego formais

Moradores do bairro Altos da Glória, região Leste de Cuiabá começam a concretizar o sonho de ter a casa reformada. Cerca de 80 pessoas compareceram à Creche Municipal Altos da Glória para receber as orientações de como utilizar o cartão definitivo e conhecer a equipe técnica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que fará as visitas de vistoria e orientação nas próximas semanas.

Dentre os moradores que compareceram à reunião da última quinta-feira (03), estava dona Lúcia Helena. A senhora de 53 anos conta que o sonho da casa própria começou em 1999, quando ela e o marido compraram o terreno. De lá pra cá, a casa que hoje é meia-água, como ela diz, demorou doze anos pra ganhar a forma que tem. Antes disso, ela, o esposo e as duas filhas viveram em dois cômodos e um banheiro. “Fomos construindo de pouco, porque pobre não tem como, né, minha filha”, explicou dona Lúcia.

‘Meia-água’ que dona Lúcia se refere é quando se constrói primeiro uma parte da casa e depois a outra, ficando uma separação aparente entre as estruturas. No caso de dona Lúcia, uma parte da casa é mais baixa que a outra, uma tem telha de barro e a outra de fibrocimento. Essa diferença de materiais contribui para problemas de infiltração pelo telhado.

“Primeira coisa que tem que fazer é arrancar todo o telhado. Entra muita água, chove mais dentro do que fora. A área do fundo é aquela ternitinha e do outro lado da divisa tem uma laje e tá com a telha quebrada, ai com a chuva apodreceu a madeira e está caindo. Eu tenho medo das telhas cairem na minha cabeça”, relata a moradora do Altos da Glória.

O programa chegou em boa hora. Com sinceridade ela diz que não esperava conseguir realizar sozinha o acabamento que sua casa necessita. “Nunca, minha filha. Não tinha esperança nisso não. Porque o que a gente ganha é pra pagar água e luz, alimentação, remédio. Eu agradeço primeiramente a Deus e depois ao Emanuel Pinheiro”, finaliza com sorriso no rosto.

O Bem Morar é um programa que tem por objetivo reduzir o déficit qualitativo habitacional do município de Cuiabá ao ofertar os serviços de reforma, ampliação e melhorias de unidades habitacionais. Nesta primeira edição, moradores de cinco bairros da capital, com regularização fundiária em dia e que se encontram dentro de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) estão sendo contemplados: Vale do Carumbé, Planalto, Altos da Glória, Jardim Umuarama e Três Barras. Seu projeto de Lei de nº 6.380 de 18 de abril de 2019, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Cuiabá. A próxima e última reunião será realizada no bairro Três Barras.

“Nós estamos melhorando a qualidade das habitações, exatamente o que diz a Constituição Federal: moradia digna. E é isso que o prefeito Emanuel Pinheiro briga e impõe com a gestão humanizada: condição de cidadão!”, comentou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Air Praeiro.

No Bem Morar, cada família beneficiada recebe um cartão reforma com até R$ 12 mil para ser investido em melhorias no lar sem necessitar devolver o valor ao Município. A avaliação da situação do imóvel é feita por equipe de professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), que identifica as necessidades de melhorias e elaboram um projeto para a obra. A parceria entre Prefeitura e UFMT foi firmada por meio de um convênio de cooperação técnica entre a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e Fundação Uniselva, uma oportunidade também de aprendizado para alunos da instituição que colaboram sob supervisão de profissionais qualificados.

O valor repassado para cada família é calculado a partir das necessidades apontadas no projeto e deve ser destinado 25% para mão de obra e 75% para aquisição de material de construção civil. O recurso para atender a demanda é oriundo da Fonte 100 do Município.

O programa, idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro integra as ações realizadas pela gestão Emanuel Pinheiro de levar qualidade de vida à população mais carente.