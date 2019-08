Realização de sonho: Projeto Gestante em Proteção garante qualidade de vida para gestantes em Leverger

Por Lauro Nazário – “A satisfação de proporcionar qualidade de vida para as gestantes é emocionante, eu estou gestante, sei das necessidades das mulheres nesta fase da vida, nada melhor que compartilhar com as grávidas da nossa cidade, as dúvidas e as respostas, assim como o projeto Gestante em Proteção fez a diferença em minha vida, vi que colaborou muito para as mulheres que concluíram o curso”, ressaltou Tayane Augusta Castro, secretária da Secretaria de Assistência Social de Santo Antônio de Leverger.

O projeto Gestante em Proteção que foi idealizado pela secretária de Assistência Social e primeira dama do município, Tayane Augusta Castro faz parte do Programa Leverger em Ação, desenvolvido pela Prefeitura, que atendeu 50 mulheres, em vários períodos de gestação.

“Foi um momento único, nunca vou esquecer, muito obrigada”, agradeceu a gestante Michelle Mello.

Os cursos do projeto Gestante em Proteção tiveram duração de quatro meses, onde contou com a realização de palestras, realizadas por especialistas, como médico pediatra e obstetra, e também de psicólogo, informando sobre os cuidados que tem que ser realizado, tanto no período de gestação, como o pré-natal, quanto os primeiros cuidados com o recém-nascido, até a importância da vacinação para garantir a saúde da criança.

“As mulheres tiveram curso de corte e costura, quando confeccionaram o enxoval de suas crianças”

Para as gestantes que concluíram o curso, o prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Castro Filho fez uma surpresa, proporcionando uma sessão de fotos, com o fotógrafo profissional Júlio Rocha, e entregou kits contendo:

Bacia de banho.

Materiais para pintar e bordar fraldas de tecido.

Fraldas descartáveis.

Escova para cabelo.

Mamadeiras.

Travesseiro.

Sapatinhos.

Lenços umedecidos.

Pagãozinho.

“Para as fotos, teve o dia da beleza, quando as mulheres receberam mimos, que foram desde maquiagem, até tratamento nos cabelos”.

Emocionado o fotógrafo Júlio Rocha disse que recebeu muitos agradecemos, “todas tinham o sonho de realizar uma sessão fotográfica para deixar de recordação, mas não tinham condições, e com esta iniciativa da Prefeitura, muito sonhos foram realizados”, explicou Júlio Rocha.

Fizeram parte do projeto gestantes de diversas localidades, como Assentamento Nossa Senhora Aparecida, Cohab Marechal Rondon, Lixá, Altos do Leverger I e II e Peixinho.

Os trabalhos foram desenvolvidos pelas equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), juntamente com o Bolsa Família, da Proteção e Atenção Integral da Família, Criança Feliz (PAIF), Criança Feliz, e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

Para a coordenadora dos trabalhos, Eliane Miranda a oportunidade de participar de um projeto como este engrandece a todos envolvidos. “É gratificante, emocionante, todos ficaram satisfeitos, quero parabenizar e agradecer a iniciativa da secretária Tayane com o prefeito Valdirzinho”, ressaltou Eliane.