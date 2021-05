Receita fecha galpão com R$ 500 milhões em mercadorias estrangeiras

As pessoas que estão se vacinando contra a covid-19 no posto montado no Teatro Paulo Eiró estão sendo surpreendidas com apresentações da Orquestra Filarmônica de Santo Amaro. O grupo, que é residente do teatro desde 2017, se apresenta na marquise externa do teatro, às 11h às terças-feiras e quintas-feiras, com um repertório popular e diversificado, incluindo temas de filmes conhecidos.

Segundo a criadora do projeto, a regente da orquestra Silvia Luisada, as apresentações têm duração de 15 minutos para evitar aglomeração. Ela disse que o objetivo é gerar mais conforto para as pessoas que estão aguardando a imunização. “A música tem o poder de elevar o estado de espírito, preenche a alma. Pensamos em um repertório diversificado para a faixa etária que está sendo vacinada, com músicas alegres, que trouxessem lembranças boas”, explicou.

Ela disse que tem percebido que as pessoas ficam muito sérias e com expressão de preocupação e ansiedade, por isso a ideia de tocar na varanda do teatro para compensar o emocional nessa fase difícil que todos passam por conta da pandemia da covid-19.

“O conforto não é só para as pessoas na fila, mas para as pessoas do entorno, vizinhos nos imóveis ao redor do teatro, aqueles que estão passando na rua, porque o som é microfonado e pode ser ouvido a alguma distância. A reação das pessoas têm sido a melhor possível, com muitas elogiando a iniciativa, sentindo-se valorizadas e presenteadas”, disse Silvia.

As apresentações acontecem até o dia 27 de maio. No dia 21, sexta-feira, haverá uma apresentação extra às 15h, com a presença de cantores acompanhando a filarmônica.