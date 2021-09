Recepção da Prefeitura de Cuiabá recebe ar-condicionado; Palácio já possui 90% de lâmpadas de LED instaladas

A gestão do prefeito Emanuel Pinheiro vem modernizando as estruturas do prédio do Palácio Alencastro, no Centro da capital. Constantemente, vem sendo realizadas reformas e melhorias na estrutura predial. E recentemente, na entrada principal, onde é oferecido atendimento ao público, dois condicionadores de 60 mil BTUs foram instalados, 90% das lâmpadas foram trocadas por LED, assim como 41 câmeras de monitoramento foram instaladas em vários pontos da Prefeitura.

O diretor de Patrimônio e Serviços, Gilmar Domingos Tomazi, comenta que já foi solicitado um laudo predial estrutural que irá dar dimensão da situação do prédio. “A porta da entrada foi trocada por uma automática, os ar-condicionados instalados na entrada, câmaras e outros, é uma marca da gestão Emanuel Pinheiro, que é humanizar sempre. Agora com o laudo poderemos ver o que mais será preciso fazer, principalmente na parte elétrica e hidráulica”, disse.

O secretário de Governo, Luis Claudio, lembra que a maior parte dos prédios públicos na Capital não possui acessibilidade. Recentemente, o prefeito Emanuel autorizou reformas em banheiros do Alencastro para atender pessoas com deficiências (PCDs). Ele relembra ainda que até então os gestores que antecederam Emanuel não se preocuparam em garantir melhor estrutura de trabalho e conforto aos usuários mediante a instalação de aparelho de ar-condicionado. “A gestão Emanuel Pinheiro é inclusiva e está investindo para modernizar as instalações do Palácio Alencastro, é um compromisso do prefeito com a sociedade e com os servidores públicos”, concluiu.

“O esforço é sempre por garantir a qualidade no atendimento à população, buscamos a excelência, sempre respeitando aqueles que nos auxiliam diariamente na gestão do Municípios, os nossos servidores”, destacou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.