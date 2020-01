Recepcionistas de UPAS e Policlínicas passam por capacitação

A partir desta terça-feira (21) a empresa responsável pela seleção e contratação de Cuidadores de Alunos com Deficiência (CAD), para aturem na rede pública municipal de Educação, começará a analisar os cadastros dos interessados.

Os CADs selecionados e contratados por meio da empresa, após um período de capacitação, atuarão, de acordo com as necessidades da Secretaria de Educação, nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e Escolas Municipais de Educação Básica do campo (EMEBCs).

Os interessado já podem acessar o site inteiracao.com.br, no menu Trabalhe Conosco e preencher o formulário.

Em relação aos candidatos classificados no Processo Seletivo o secretário de Educação, Alex Vieira Passos disse que serão convocados, de acordo com a necessidade da rede pública municipal de Educação, para atuarem nas unidades de creche, Centros Municipais de Educação Infantil, Centros Educacionais Infantis Cuiabanos e Centros de Educação Emergencial Infantil. “Todos os interessados poderão se inscrever inclusive os candidatos que não foram classificados no Processo Seletivo ou que estejam no cadastro reserva”, explicou o secretário de Educação de Cuiabá, Alex Vieira Passos.

O secretário disse também que a implementação desse modelo de seleção e contratação já vem sendo adotado em outros municípios brasileiros, com sucesso. “Ao optarmos por esse modelo de gestão estamos avançando na oferta de um atendimento adequado, qualificado e eficiente para os nossos alunos. Lembrando que esse é um processo em construção que demanda uma avaliação e, está sendo implementado atendendo às necessidades da rede pública municipal de Ensino de Cuiabá”, salientou o secretário Alex Vieira Passos.

Saiba mais

A função do Cuidador de Aluno com Deficiência (CAD) é acompanhar e auxiliar a criança com deficiência em suas atividades diárias como alimentação, higiene pessoal, vestuário, prevenção de quedas e acidentes, promovendo o seu bem-estar, incentivando e estimulando a sua autonomia e independência, mas sempre respeitando o seu grau de dependência e necessidade.

Para isso, o interessado precisa ter um perfil diferenciado e atender alguns requisitos como paciência, dedicação, cuidado, ética e profissionalismo, além de ter ensino fundamental e 18 anos completos.