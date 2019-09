Reclamações contra concessionária de energia podem ser feitas pelo consumidor.gov.br

Policiais militares e civis prenderam na manhã desta terça-feira (10.09) dois homens por tentativa de roubo, ocorrido na noite de segunda (09), no bairro Parque Atlântico, em Várzea Grande.

Com base na narrativa do boletim de ocorrência, os policiais foram informados via 190 sobre o roubo e que um morador teria sido atingido por uma arma de fogo.

Os policiais foram até o local, onde foram informados que a vítima já havia sido encaminhada ao Pronto-Socorro. Os moradores relataram a ação criminosa, em que três homens entraram na casa e anunciaram o roubo. Eles saíram quando o morador reagiu e entrou em luta corporal com um deles.

Um dos assaltantes atirou na vítima, mas acabou acertano também um dos comparsas. O trio fugiu sem concretizar o roubo e, durante a fuga, deixaram cair o revólver usado no crime.

As equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Várzea Grande e da Politec foram acionadas.

Uma das vítimas relatou que ouviu o apelido de um dos criminosos e, com o auxílio de imagens, os policiais confirmaram que o suspeito era W.S. (22 anos).

Policiais civis e militares saíram em busca pelos envolvidos no crime durante toda a madrugada. Já pela manhã, W.S. foi encontrado na casa da sua mãe, com uma perfuração de arma de fogo nas costas.

Outro suspeito foi detido em seguida, identificado como D.J.S. (20). Ele estava com o Gol branco usado no apoio durante o crime.

Diante dos fatos, a dupla encaminhada à delegacia para as devidas providências.

O terceiro suspeito foi identificado e diligências continuam na sua busca.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.