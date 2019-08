Recurso do BNDES garante reforma do Grande Hotel

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) publicou edital de licitação para contratar a empresa de engenharia e/ou arquitetura que irá fazer a reforma do Grande Hotel, prédio localizado na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, onde funcionará o Centro de Referência da Economia Criativa de Mato Grosso. Ao todo, serão investidos R$ 4 milhões na obra, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

As empresas interessadas deverão apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação com os documentos de habilitação e propostas de preço no dia 19 de setembro, data em que será realizada a sessão pública de abertura de envelopes. O horário de início está agendado para as 9h, na sede da Secel.

O edital poderá ser acessado no site da Secel/editais ou por este link.

O projeto

O Centro de Referência de Economia Criativa será um espaço dedicado à inovação, consultorias, capacitação, network, eventos, desenvolvimento e geração de novos empreendimentos, emprego e renda no mundo das artes, negócios digitais e criações funcionais.

O prédio será formado por espaços com ambientes flexíveis e dinâmicos, que atenderá de forma democrática todos os segmentos da economia criativa, definidos no Programa Mato Grosso Criativo. A ideia é que o espaço seja um local de trabalho, capacitação e convivência conectando empreendedores de segmentos distintos.

Os espaços de convivência vão desde loja e café cultural até espaços de multiuso para exposições, performances, shows, saraus, sessões de filmes, palestras e oficinas. Para além de espaços de lazer e interação, o Grande Hotel da Criatividade contará salas de aula, laboratório de informática, salas de reuniões, salas de consultoria, biblioteca, coworking, design de jóias, modelagem e moda, coworking startups, ateliês livres para criação, estúdios de fotografia, de vídeo e de áudio, ilhas de edição, além de programação mensal de incubação de negócios, oficinas, palestras e cursos.

Serviço:

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) está localizada na Avenida José Monteiro de Figueiredo (Lava Pés), 510, bairro Duque de Caxias, Cuiabá. Mais informações: licitacao@cultura.mt.gov.br e (65) 3613-0226