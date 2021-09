Rede Governança Brasil abre segunda turma de mentoria para prefeitos

Crédito: Agência de Notícias da AMM

A Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade, promove no período de 21 a 23 de setembro, a 1ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência no município em parceria com o Governo do Estado. O evento será realizado na escola municipal Ricardo Franco.

Entre as ações que serão desenvolvidas na semana, estão o lançamento da campanha de fraldas geriátricas, bazar pegue e leve, esporte adaptado, mergulho adaptado, canoagem, além de consultas médicas e emissão de documentos.

O evento, que está sendo organizado pela Casa Civil, através da Superintendência de Promoção e Articulação de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, em parceria com o Ganha Tempo e Politec, como também o apoio de outras secretarias estaduais, Defensoria Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ortobras e Aprosoja.

O prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken, destaca a importância da 1ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência para o município e conclama a participação da população. “Com muita alegria, quero convidar a todos para participar, nós estaremos debatendo as políticas públicas voltada a pessoa com deficiência, com muitas atividades, palestras e esportes como canoagem e rapel adaptado. Nos ajude a escrever uma nova história de superação, quebra de paradigmas e preconceito, mostrando que todos nós estamos inseridos na vida das pessoas com deficiência, venha conosco e também teremos participação do Governador do estado e sua primeira-dama, a Secretária Nacional da Pessoa com Deficiência do Governo Federal”, disse o prefeito.

Confira a programação: 21/09 (Terça-feira)

8:00: Abertura oficial com o pronunciamento de autoridades: Governador Mauro Mendes; Secretária Nacional, da Pessoa com Deficiência Priscila Gaspar; Primeira Dama Virginia Mendes; suplente de Senadora Margareth Buzetti; Secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo; Prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade, André Bringsken e o prefeito de San Inácio de Velasco-Bolívia. Participam também o Secretário Cultura Esporte e Lazer Alberto Machado; Secretária Adjunta de Ação Governamental Claudia Cristina; Superintendente de Promoção e Articulação de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência-Casa Civil, Taís Augusta de Paula; o Presidente do CONEDE, Kelly Vieira e o Presidente do CEPIR Carlos Alberto Caetano.

Lançamento da primeira edição da campanha de arrecadação de fraldas geriátricas (infantil, e adultos); entrega de cadeiras de rodas; emissão de RG no modelo novo com o símbolo da Deficiência e consultas médicas.

Às 14h – abertura do bazar (Pegue e Leve), cortes de cabelo, manicure, maquiagem, amarração de turbantes e sorteios de brindes. Após o lanche da tarde, a apresentação de dança típicas e da banda da Polícia Militar.

17:00: encerramento das atividades.

18:00: Palestra: Taís Augusta de Paula Superintendência de Promoção e Articulação de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência- Casa Civil. Tema: Sentindo na Pele

Palestra: Secretária Nacional da PCD Priscila Gaspar

Luiz Tamba Coordenador de Esporte de Inclusão da SECEL

Superintendente do esporte – Rodrigo

Público Alvo: Profissionais da Educação, e os Secretários de Vila Bela da Santíssima Trindade.

22/09 (quarta-feira)

8:00 – Abertura do segundo dia:

9:30 – Apresentações culturais

Palestras Colosplast Apresentações de talentos pessoas com deficiência do município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Emissão de RG no modelo novo com o símbolo da Deficiência.

Danças típicas da Cidade.

Cortes de cabelo, manicures, maquiagem, e amarração de turbantes, sorteios de brindes, Lanche e almoço

11:30: Almoço às cegas (alguns serão escolhidos para almoçar vendados, quem não possui deficiência).

13:30: Torneio de jogos para pessoas com deficiência

Tarde coordenada pelo professor Rodrigo Siqueira e Luiz Tamba Coordenador de Esporte de Inclusão da SECEL

17:00 – Encerramento.

23/09 (quinta-feira)

8:00 – início das atividades na praia

Concentração na orla da praia, das pessoas com deficiência, onde vamos ter mergulho adaptado, rapel, canoagem.

Música ao Vivo

11:30 – Almoço festivo

15:00: Banda do Corpo de Bombeiro

16:30 – Entrega de cestas básicas e cobertores

17:00 – Encerramento do evento com agradecimentos.