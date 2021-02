Rede se reorganiza e usa a tecnologia como aliada para dar suporte aos idosos; primeira-dama defende atenção extrema

Trabalhar para reforçar a autoestima, a saúde mental e pautados pelas medidas de biossegurança contra à Covid19. Seguindo a essas premissas, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, formatou planejamento para atender ao público dos quatro Centros de Convivência dos Idosos mantidos pela Prefeitura de Cuiabá. A tecnologia é uma ferramenta fundamental nesse processo. No total, mais de mil idosos continuam a receber suporte. A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, desde o início da pandemia demonstrou preocupação no atendimento desse público. “Muitos idosos não possuem parentes, moravam sozinhos e necessitavam de maior atenção. Encabeçamos uma campanha de solidariedade e de amizade, para que um vizinho, um amigo, ajudasse no monitoramento. O isolamento social causou grandes impactos e a rede teve de se adequar para garantir que essas pessoas fossem atendidas, mas seguindo as novas recomendações para evirar a disseminação do vírus.

As atividades coletivas nos CCIs estão suspensas em cumprimento ao decreto municipal 7.849/2020 sancionado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, no dia 20 de março. “Medidas duras tiveram de ser adotadas para que vidas fossem salvas, mas a Prefeitura de Cuiabá, seus servidores encontraram estratégias para continuar a oferta de serviços, pautados pela humanização e pelo respeito”, declarou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Como forma de manter o contato com esse público, foram criados grupos de WhatsApp para envio de atividades, para o diálogo com os idosos.

“Essa ferramenta nos ajuda a atender a necessidade de manter o contato com essas pessoas, que se enquadram no grupo de risco, sendo esse um importante canal de envio de orientações, esclarecimentos de dúvidas e saber sobre o estado de saúde de cada assistido”, disse a gerente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Cristiane Delmondes.

Participam das atividades remotas 1.137 idosos. “Mesmo aqueles que não estão participando, muitas vezes por falta de intimidade com a tecnologia, o monitoramento é por telefone. Com isso todos recebem atendimento da Prefeitura de Cuiabá. Além dessa ferramenta digital, a coordenação elaborou um cronograma de visitas presenciais, respeitando todas as normas de biossegurança para acompanhar a rotina dos idosos”.

A coordenadora detalha que foi estabelecido cronograma de trabalho, por meio de plantões entre as equipes para oferta da assistência humanizada à população da terceira idade.

“Disponibilizamos ainda uma equipe que fica de plantão nos CCI’s, caso algum idoso ou familiar busque a unidade para uma orientação e/ou para trocar a receita médica.

A rede municipal de atenção aos idosos conta hoje com 1.505 assistidos nas quatro unidades existentes, CCI Padre Firmo, Maria Ignês, João Guerreiro e Aideê Pereira. Os idosos assistidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) também estão recebendo a mesma forma de atendimento, ou via wattsapp ou por meio de contato telefônico.