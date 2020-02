RedeSim de Cuiabá recebe representantes de unidades de Várzea Grande e Rondonópolis para cooperação

O domingo(23) foi dos foliõenzinhos no Parque de Exposições Jonas Pinheiro. O segundo dia do “Carnaval da Gente” iniciou com a matinê as 17h e o espaço logo foi tomado por versões em miniatura da mulher maravilha, homem aranha e uma porção de princesas. O evento é promovido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Turismo. A realização é da Nilmo Eventos, com patrocínio da Águas Cuiabá e Skol.

“Fazer um carnaval para a família cuiabana, essa foi a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro quando começamos a pensar no canrval 2020. E vendo as crianças aproveitando a tarde de domingo, se divertindo, podemos dizer que conseguimos”, comentou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

Para garantir a segurança dos pequenos durante a folia, o Juizado tem atuado na verificação de documentos de responsáveis e menores de idade na entrada do espaço especialmente preparado para Folia de Momo. A ação de identificação é realizada em parceria com o Projeto Proteger, da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá e vai acontecer em todos os dias de festa.

A juíza Patrícia Ceni explica que não há uma exigência de documentos apenas para as crianças, mas também para todos os adultos que chegam ao evento. A medida funciona como prevenção em qualquer caso infortúnio que possa ocorrer durante o evento.

“Não podemos ter crianças e adolescentes adentrando ao local sozinhas ou com pessoas que não sejam, realmente, os responsáveis legais e que a gente não consiga identificar os pais. Então há uma determinação que ao adentrar o local esteja portando documento, ou certidão de nascimento ou documento com foto, que possa caracterizar o vínculo entre o responsável legal e a criança que está adentrando. É a forma de ter mais segurança, de evitar crianças perdidas, ou que estejam no evento e os pais não saiba, um adolescente que fugiu de casa e veio para o carnaval sem os pais saberem. É um cuidado necessário para a gente evitar qualquer tipo de transtorno e garantir mais segurança para o evento”, explicou a juíza.

De vestido de princesa azul e um arquinho de coroa, a bebê Maria Júlia de um ano e três meses dava seus passos meio inseguros mas cheios de vontade ao som das maravilhas da matinê deste domingo (23). Sua mãe, Joyce de 33 anos, trouxe a filha para curtir seu primeiro carnaval junto com o esposo. Viemos trazer ela para curtir o carnavalzinho e interagir com outras crianças. Não somos muito de carnaval, mas queríamos que ela se divertisse e a estrutura está bem bacana”.

Os primos Ana Júlia e Leonardo, ambos com nove anos se divertiam correndo juntos pelo espaço coberto em frente ao palco, nas mãos uma tinta em spray que vez ou outra usavam para colorir os próprios cabelos. “A gente comprou a tinta com nosso próprio dinheiro e a gente veio aqui pra se divertir”, falou Leonardo. “Eu estou me divertindo muito, estou gostando muito da música”, completou Ana Júlia.

Durante a noite, quem animou a galera foi o grupo Toq D’Prazer, seguido de Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e finalizando com dj.

Na segunda (24), o dj inicia os trabalhos às 20h e logo depois dá lugar ao grupo Pagodão S.A., seguido de Rafa Garcia e banda Tarraxinha.

Na programação da terça-feira (25) o desfile dos blocos que disputam premiação total de R$ 100 mil começa às 18h30. No total, seis grupos participarão do desfile, no pátio a frente da arquibancada. São eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés e Melados e Boca Suja. Haverá ainda apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’.

O complexo organizado para a ocasião conta com espaço kids, área de shows, avenida de desfile de blocos, praça de alimentação, além de área específica para equipe de saúde, juizado infantil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A entrada será monitorada e vai contar com vistoria. Todos os menores de idade devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Além disso, não será permitida entrada com latas, garrafas, qualquer objeto perfurante e/ou cortante no local.

Programação Carnaval da Gente 2020:

Segunda-feira (24), das 20h às 03h: Dj, Pagodão S.A, Rafa Garcia, Banda Tarraxinha

Terça-feira (25), das 18h30 às 03h: Bloco das Divas, Plus Samba e desfile de blocos de carnaval (Vaidade, Unidos do Carumbé, Império de Casa Nova, Unidos do Araés, Melados e Boca Suja).

Serviço:

O que: Carnaval da Gente 2020

Quando: de 22 a 25 de fevereiro, das 20h às 03h

Onde: Parque de Exposições Jonas Pinheiro