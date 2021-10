Reeducandas de Rondonópolis fazem exames para prevenção do câncer de mama

Para as reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis (220 km de Cuiabá) o mês de outubro está sendo para conhecer e prevenir o Câncer de Mama. As internas serão orientadas sobre o autoexame, passarão por análise de cólon de útero e exame de mamografia. A iniciativa faz parte da campanha em alusão ao Outubro Rosa, mês voltado à prevenção do Câncer de Mama.

A abertura da campanha na unidade foi nesta sexta-feira (15.10), quando as reeducandas participaram de uma palestra que levou orientações de como serão realizados os exames para prevenção e detecção precoce do Câncer de Mama. Os atendimentos serão realizados na própria enfermaria da unidade e quando necessário as internas serão encaminhadas até uma unidade de saúde.

Segundo a diretora da unidade, Silvana Lopes, todas as internas serão orientadas quanto à importância do exame preventivo. “Falamos da necessidade de se autoexaminar sempre, não só no outubro rosa, mas o ano inteiro. A nossa médica vai atender uma a uma para fazer a explicação de como fazer o autoexame”, disse.

Durante este mês, as reeducandas de todas as idades passarão pela coleta do exame Papanicolau, essencial para a detecção do câncer de cólon de útero. “A nossa médica, junto com o município, vai fazer exames preventivos de todas as internas, a partir hoje até o fim do mês e, se necessário, até novembro”, pontuou a diretora.

Das 86 recuperadas da unidade, aproximadamente, 25 delas possuem mais de 40 anos e essas serão encaminhadas ao laboratório do município para passar pelo o exame de mamografia. “Nós vamos fazer o agendamento dos exames e organizar toda a logística para garantir que todas as internas dessa idade façam o exame”, explicou.

Para humanizar a acolhida e tornar o dia mais alegre, as internas receberam kits de beleza e participaram de um café da manhã com bolo e refrigerante. “Com o apoio da Vara de Execuções do município, conseguimos doação de kits com batom, lápis de olho, absorvente, desodorante e fomos até as celas para que todas fossem atendidas”, lembrou.

A campanha que é realizada todos os anos é fruto de uma parceria entre a Superintendência de Políticas Públicas, da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis e a Vara de Execuções da Comarca de Rondonópolis.