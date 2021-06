Reeducandos realizam produção de mais de mil abafadores para o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso

Uma ação integrada entre a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) utiliza mão-de-obra carcerária para produção de 1.200 abafadores sustentáveis que serão destinados aos brigadistas e moradores do campo para auxiliar no combate aos focos de incêndio em áreas rurais.

O projeto foi idealizado pelo Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) e conta com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural que estão fornecendo os materiais para fabricação das peças.

A produção está sendo realizada na marcenaria do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), unidade prisional de referência no Estado em atividades laborais e educação. Em uma semana de trabalho, um grupo de 15 reeducandos, já produziram cerca de 100 abafadores. Segundo o cronograma de trabalho, até o dia 09 de junho, serão entregues a primeira remessa de 200 peças.

O diretor do CRC Winkler de Freitas Teles, destaca que os reeducandos são beneficiados pelo trabalho executado, pois “a cada três dias trabalhados eles são beneficiados com remissão de um dia de pena”. Outro ganho proporcionado pela ação é a oportunidade de capacitação, pois esse público “está se profissionalizando e adquirindo conhecimento oferecido pela nossa unidade”.

Todos os abafadores produzidos serão entregues aos brigadistas, proprietários rurais e comunidades localizadas em pontos estratégicos identificados pelo CBM como áreas estratégicas, classificadas como sensíveis para auxiliar no combate aos incêndios florestais durante o intenso período de estiagem no Estado.

De acordo com as explicações do comandante da Companhia de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do BEA, 1° Tenente Isaac Wihby, parte do material utilizado na produção seria descartado no lixo, mas foi reaproveitado para produção dos abafadores.

“Essa confecção de abafadores sustentáveis foi pensada como forma de reaproveitar um material que seria descartado na natureza. A borracha usada nesta produção foi reaproveitada de um equipamento chamado correia de esteira, bastante utilizada pelas agroindústrias, que já tinha sido descartado no lixo, mas foi recuperada para reutilização, conforme pensado no nosso projeto. Além disso, utilizamos as madeiras apreendidas nas operações de fiscalização realizadas pela Sema e Corpo de Bombeiros para fazer o cabo desta importante ferramenta usada no combate ao fogo”, explicou o militar.

A previsão de entrega da segunda remessa, 1000 abafadores, será realizada no dia primeiro de julho, início do período proibitivo de queimadas. Ao final da produção, a força-tarefa de trabalho dos reeducando terá produzido um total de 1200 peças.

O supervisor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), Natalino Viana, integrante do projeto e ligado ao produtor rural destacou que “nesta parceria, vamos atender a grande demanda que do Estado que necessita de apoio para fornecer essas ferramentas de combate aos incêndios para apagar o fogo. Essa parceria é grande valia, pois nossa proposta é minimizar as queimadas em Mato Grosso”.

O Governo de Mato Grosso está atento às questões ambientais e vem executando medidas antecipadas com planejamento e prevenção para combater incêndios florestais. Importante destacar que o Estado já decretou, a antecipação do período proibitivo de queimadas na zona rural, conforme conta no decreto nº 938/2021 do Diário Oficial, publicado no dia 19 de abril.

Toda essa ação faz parte do Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais (POTIF 2021), que faz parte da política pública do Governo do Estado de Mato Grosso como instrumento de resposta preventiva e eficaz no combate às queimadas.