Região do Cristo Rei recebe várias intervenções no setor de limpeza pública

A Secretaria Municipal de Assistência Social segue com o cronograma de entrega parcial dos cartões do Programa “Ser Família Emergencial’. Nesta quarta-feira, a equipe técnica da pasta estará – a partir das 8 horas – atendendo as famílias inseridas no Cadastro Único e que residem na região do grande Cristo Rei e em bairros que compõem a área de abrangência do Centro de Referencia em Assistência Social (CRAS).

O Ser Família Emergencial é um programa do Governo do Estado de Mato Grosso que garante a transferência de renda no valor de R$ 150,00 para famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Em Várzea Grande, cerca de 14 mil famílias terão direito a esse beneficio.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Eliamara Araújo, o Programa Ser Família Emergencial foi lançado no início do mês de maio e desde então a secretaria tem feito a entrega dos cartões a partir da logística e abrangência de cada região. “E pensando na segurança das famílias, a pasta elaborou uma estratégia para a entrega dos cartões. Obedecendo às normas sanitárias e os protocolos de biossegurança, como o distanciamento entre as pessoas, uso de álcool em gel e máscara, e até o detalhamento da mesa que cada beneficiário deverá procurar para a retirada do cartão. A secretaria também elaborou uma lista com os nomes dos beneficiários, seguindo ordem alfabética, com a data, horário que cada um deverá comparecer ao local”, disse a gestora.

Eliamara Araújo lembrou que esta é a terceira etapa parcial de entrega dos cartões ‘Ser Família Emergencial’ que é utilizado, única e exclusivamente, para a compra de alimentos.

O Centro de Referencia e Assistência Social (CRAS) do bairro Cristo Rei, está localizado na Rua Professora Isabel Pinto nº 258.