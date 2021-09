Regionais da Sema participam do Programa Rios+Limpos

As Diretorias de Unidades Desconcentradas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente participaram das ações de limpeza promovidas pelo Programa Rios+Limpos, na última semana. As atividades foram focadas em duas etapas, limpeza dos rios e desenvolvimento de políticas educativas de conscientização sobre educação ambiental às comunidades.

O Programa Nacional “Rios+Limpos foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de recolher e dar destino correto aos resíduos sólidos retirados dos rios no país. O programa incentiva o cidadão a descartar de forma correta e separar o reciclável do orgânico. Mato Grosso foi escolhido como palco do lançamento do programa e o Governo do Estado é parceiro na ação.

Em Cáceres, as ações foram conduzidas as margens do rio Paraguai com o suporte de 5 barcos e 5 caminhões para a coleta dos resíduos. Os voluntários e servidores envolvidos retiraram aproximadamente 1 tonelada e meia de resíduos que foram levados ao centro de triagem de resíduos sólidos da empresa de saneamento Àguas do Pantanal. Os recicláveis serão destinados as cooperativas.

A atuação teve parceria da prefeitura municipal de Cáceres, Associação dos Criadores de Mato Grosso (ACRIMAT), Águas do Pantanal, Marinha do Brasil e Câmara de vereadores da cidade. Contou também com a ajuda de 100 voluntários e 10 pessoas do sistema prisional.

As ações em Cáceres foram realizadas entre os dias 16 e 18 de setembro. O diretor da Unidade Desconcentrada do município, Luiz Sérgio Garcia, afirmou que no próximo ano as ações estão previstas para a mesma época, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Limpeza. Luiz Sérgio agradeceu a parceria com a prefeitura municipal pela estrutura de logística e distribuição dos resíduos.

“É necessário que se tenha mais ações voltadas para o Rio Paraguai, que corta vários estados. É um rio que temos que estar sempre protegendo, desempenhando as funções ambientais em ações do Governo Federal e Estadual, pois ele é de grande importância e se inicia em Mato Grosso”.

Em Tangará da Serra foi realizado a limpeza do córrego figueira, em parceria com as instituições Rotary, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) e também da prefeitura da cidade.

Em Sinop, a limpeza foi feita no dia 4 de setembro, no rio Teles Pires, com a coleta de aproximadamente 2 toneladas de resíduos. A atuação foi em conjunto com as instituições Ação Casa Limpa, Bombeiros, Marinha do Brasil, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). A secretaria municipal de Meio Ambiente ficou responsável pelo transporte e destinação final.

*Supervisão de Texto de Renata Prata