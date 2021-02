Reincidente por roubos, homem é reconhecido por vítima e preso em flagrante por tráfico

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande prenderam, nesta quinta-feira (25.02), um homem de 42 anos identificado como suspeito por diversos roubos a transeuntes ocorridos na cidade. Ele foi reconhecido como autor de um dos roubos, ocorrido no dia 10 de janeiro.

A vítima estava voltando para sua casa e caminhava por uma rua do bairro Nova Várzea Grande quando foi abordada pelo suspeito que estava em uma motocicleta modelo Biz, na cor lilás.

Munido de um revólver, o suspeito rendeu a vítima e apontou a arma para a cabeça da mulher dizendo “o celular ou uma bala na cabeça?”. Com a grave ameaça, o homem levou um celular smartphone da vítima, avaliado em R$ 1.500.

A Derf de Várzea Grande iniciou as investigações e apurou que D.P.S era o autor do roubo. Em diligências, os policiais conseguiram a localização dele, que foi encontrado com o celular da vítima.

Além do processo que responderá por roubo majorado, o suspeito foi atuado flagrante por tráfico de drogas. Na residência dele foram apreendidas porções de maconha, apetrechos para o embalo da droga, balança de precisão e máquina de cartão, demostrando que ele ofertava condições de parcelamento no crédito aos clientes para aquisição de entorpecentes. Ele negou ser traficante e disse que a balança de precisão é utilizada para pesar massa de pão e as embalagens usadas para guardar a droga para consumo próprio.

O suspeito possui três condenações por roubo e estava em liberdade condicional, com cautelar mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Porém, costumava deixar a bateria descarregada para impedir a sua localização e vinculação aos locais de roubo.

A delegacia apurou que na data e horário do roubo do celular a tornozeleira estava descarregada, porém, ele alegou que a bateria do equipamento estava viciada.

A equipe da Derf Várzea Grande estima que ele tenha feito aproximadamente dez vítimas em várzea Grande, durante o mês de janeiro.