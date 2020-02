Reivindicação antiga, Anel Viário de Rondonópolis é recuperado pelo Governo em apenas 60 dias

O Governo do Estado entregou nesta sexta-feira (07.02) a recuperação dos 16 km do Anel Viário de Rondonópolis, que inclui as rodovias MT-483 e MT-270, nos entroncamentos da BR-163, margeando a cidade. A obra é uma reivindicação de anos, que levou apenas 60 dias para ser concluída e que contou com um investimento de R$ 7,1 milhões.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Mauro Mendes também lançou outras três obras de infraestrutura que vão beneficiar o município: a implantação dos acessos da Ponte sobre o Rio Vermelho até a Avenida W14, a pavimentação de 23,9 km da MT-459, que liga o Terminal Ferroviário até o município de Pedra Preta, e a restauração de 45,4 km da MT-270, chegando até São José do Povo.

Na oportunidade, Mauro Mendes relembrou da situação em que pegou o Estado assim que assumiu a gestão, com inúmeras obras paralisadas. Mas que com medidas austeras e principalmente com o apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, iniciou um processo de “consertar o Estado” e, citou como exemplo a própria obra do rodoanel.

“Quando o Estado não funciona, quando ele está mal gerenciado, precarizado, o cidadão paga um preço muito caro. E este rodoanel é apenas um exemplo deste mau funcionamento do Estado de Mato Grosso. Mas graças à equipe da Sinfra, às mudanças que nós implantamos a partir do início desta gestão e ao apoio da Assembleia Legislativa mais de 200 obras foram reiniciadas em 2019 e algumas, como essa, estão sendo entregues”, pontuou Mendes.

Em seu discurso, o governador também lembrou da recuperação das finanças do Estado, da retomada das obras também na Educação e da regularização dos repasses da Saúde aos 141 municípios do estado.

“Fizemos essa obra em apenas 60 dias após seis anos sem condições de trafegabilidade dos motoristas neste local. Estamos atendendo a uma reivindicação das lideranças locais e, principalmente, uma determinação do governador Mauro Mendes, que hoje lança aqui novas obras que vão beneficiar ainda mais a população rondonopolitana”, destacou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

O deputado estadual Sebastião Rezende relembrou do anseio da população local por estas obras, mas que ao assumir o Governo do Estado, Mauro Mendes explicou aos parlamentares a situação real do Executivo e que os recursos para investimentos só seriam possíveis com a aprovação do novo Fethab.

“É uma obra aguardada há muitos anos e infelizmente em outros governos não foi feita. O governador Mauro Mendes foi muito firme e corajoso com os deputados ao assumir a gestão, explicando que os investimentos só se dariam com a aprovação do novo Fethab. E hoje ele está aqui em Rondonópolis honrando com o compromisso que fez conosco lá atrás”, destacou Rezende.

A recuperação do rodoanel foi aprovada pela população do município, como é o caso do taxista Elizeu do Nascimento, que atua há 15 anos na profissão e mora no bairro Jardim Atlântico.

“Graças a Deus isso daqui está maravilhoso. Isso daqui estava uma catástrofe, cheio de buracos, tinha vários acidentes, a gente não conseguia trafegar e agora com essa inauguração foi um presente maravilhoso do nosso governador para Rondonópolis. Nós taxistas e mototaxistas da região agradecemos por essa obra”, disse Elizeu.

A obra de recuperação do contorno viário foi tocada pela empresa ENPA Engenharia e Parceria Eirelli, que venceu o processo licitatório concluído em agosto de 2019. Conforme o edital, o prazo de execução da obra, iniciada em setembro do ano passado, era de oito meses (240 dias), com vigência contratual de 11 meses (330 dias).

Também estiveram presentes na cerimônia o vice-governador do Estado, Otaviano Pivetta, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, os secretários de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, os deputados estaduais Sebastião Rezende e Thiago Silva, o ex-deputado federal Valtenir Pereira, a reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, Analy Castilho, o prefeito Zé Carlos do Pátio e empresários locais.