Reivindicações feitas pelo vereador Cezinha no seu primeiro dia de legislatura já começaram a ser atendidas

Durante a primeira sessão ordinária da nova legislatura da Câmara Municipal de Cuiabá, realizada no mês de janeiro deste ano (dia 4 de janeiro), atento às necessidades da população cuiabana, o vereador Cezinha Nascimento (PSL), apresentou 311 proposições.

E alguns dos pedidos, via ofícios e indicações, do parlamentar, em favor da população, já começaram a ser executados, como por exemplo, o patrolamento e encascalhamento das ruas do bairro Altos da Serra II, que estão sendo realizados nesta semana, e os serviços de tapa-buraco na entrada do bairro Altos da Serra I e do bairro Novo Horizonte.





No bairro Planalto, também, foram realizados diversos serviços, tais como, tapa buracos, cata- treco, mutirão de limpeza, patrolamento das ruas do bairro, mutirão para troca de lâmpadas das luminárias, instalação de refletores novos, de LED, no ginásio do bairro e ainda a viabilização de um bebedouro para ser instalado no ginásio do bairro.





No bairro Poção foram executados, a pedido do vereador, a limpeza dos bueiros, na época da chuva, os bueiros entupidos resultam em muitos transtornos para os moradores, causando até alagamentos nas residências. No bairro Jardim Itamarati foram efetuados serviços de tapa-buracos e no Areão mutirão de cata-treco. “Esses são apenas alguns dos serviços que já estão sendo realizados e é só o começo de muito trabalho que desempenharei em retribuição aos votos de confiança que recebi da população Cuiabana. Durante o meu mandato, como vereador, estarei desenvolvendo ações em prol dos moradores de todas as regiões de Cuiabá. Podem contar com nosso apoio, estamos lutando por vocês”, ressalta Cezinha Nascimento. Leia mais: Comissão Especial da Câmara acompanha plano de vacinação contra covid-19

Gabriela Von Eye | Assessoria de Comunicação do Vereador Cezinha Nascimento