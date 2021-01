Relações mais estreitas entre o Sistema FAEMG e a Secretaria de Meio Ambiente

Extremamente produtiva. Foi assim que o presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Roberto Simões, definiu a reunião on-line promovida, ontem, com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Melo, e representante das equipes das duas instituições; e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele destacou a defesa do interesse do Sistema FAEMG em motivar a produção agropecuária sustentável, com a preservação do meio ambiente. Mas lembrou que Minas Gerais “precisa deixar de ser o estado do ‘não pode’, para ser o estado em que as atividades podem ser permitidas desde que da forma adequada ou com compensações”.

“A reunião marcou a aproximação da secretaria com o Sistema FAEMG, em benefício do agronegócio mineiro. Foi um gesto muito positivo de aproximação. Despertou uma grande esperança de que as coisas, de agora em diante, terão as soluções justas, equilibradas. A cooperação das duas entidades é muito importante, em benefício do produtor rural.”

Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG/SENAR/INAES/Sindicatos

“Vamos fazer a próxima reunião com o Sistema FAEMG, em março. A partir daí, elas serão mensais, para darmos devolutivas e recebermos a colaboração e demandas da entidade.”

Marília Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente

“Foi uma reunião para tratarmos objetivamente de pauta ambiental definida pelo Sistema FAEMG, de onde saíram devolutivas e encaminhamentos para darmos resposta a situações que têm prejudicado o produtor rural. Estabelecemos uma agenda para tratarmos desses assuntos.”

Ana Paula Mello, coordenadora da Gerência de Meio Ambiente do Sistema FAEMG





