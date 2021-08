Relatório aponta que 65% dos pontos monitorados da Transpantaneira estão com água

Saiu o resultado da seleção/análise técnica do Edital Movimentar. Clique AQUI para conferir a lista dos classificas da cultura e AQUI para conferir os do esporte.

Foram mais de 2 mil inscrições de 94 municípios de Mato Grosso. Sobre o edital dedicado aos trabalhadores da cultura, de 300 contemplados, previstos no início, com a apliação, agora serão 500 selecionados.

“Essa mudança exigiu que trabalhássemos em alguns procedimentos, mas valeu muito a pena ampliar a quantidade de contemplados. A ideia é ver as cadeias produtivas da cultura e do esporte em plena atividade”, ressaltou o secretário Beto Dois a Um, titular da Secel.

Nos dois editais, 60% das propostas selecionadas serão de municípios do interior e, o restante (40%), de municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

Para a seleção/análise técnica são pontuados aspectos da apresentação da proposta e de sua importância para a sociedade, como relevância, efeito multiplicador, adequação da proposta orçamentária e viabilidade do projeto. Nessa primeira fase são ainda considerados critérios econômicos e sociais, como renda e inclusão de profissionais com deficiência, e outras variáveis de acordo com o edital escolhido.

O edital realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) visa reduzir o impacto econômico da pandemia no setor, um dos mais afetados durante a pandemia. O Edital Movimentar garantirá investimentos de R$ 3 milhões para trabalhadores da cultura e do esporte.